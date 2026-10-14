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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kraupiai nužudyto paramediko sutuoktinei Gaigalaitei – nauji įtarimai

2026-10-14 17:07 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
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Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / Parengė:
2026-10-14 17:07
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Nužudyto paramediko Manto Sadausko buvusiai sutuoktinei Justinai Sadauskienei (Gaigalaitei) pareikšti nauji įtarimai dėl didelės vertės svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

Nužudyto paramediko Manto Sadausko buvusiai sutuoktinei Justinai Sadauskienei (Gaigalaitei) pareikšti nauji įtarimai dėl didelės vertės svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu, trečiadienį pranešė Generalinė prokuratūra.

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Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus (ONKTS) prokuroras, vadovaujantis ikiteisminiam tyrimui, priėmė sprendimą šį tyrimą sujungti su kitu ikiteisminiu tyrimu – dėl  didelės vertės svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.

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Įtariamajai J. Sadauskienei papildomai pareikšti įtarimai dėl minėtos nusikalstamos veikos organizavimo.

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(70 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Žiauriai nužudytas paramedikas Mantas Sadauskas išlydimas į paskutinę kelionę

Panevėžio rajone nužudytas paramedikas

Rezonansinis ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo atliekamas nuo šių metų balandžio pabaigos, kai Panevėžio rajone esančioje sodyboje rastas paslėptas iki tol kaip dingusio be žinios ieškoto panevėžiečio paramediko M. Sadausko kūnas.

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Atliekant šį ikiteisminį tyrimą, nužudytojo sutuoktinei J. Sadauskienei bei jos draugui Viliui Solkanui buvo pareikšti įtarimai dėl nužudymo, neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais ir šaudmenimis bei neteisėto disponavimo dideliu kiekiu narkotinių ar psichotropinių medžiagų.   

Ikiteisminiam tyrimui, kurį atlieka Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos pareigūnai, vadovaujantis Panevėžio apygardos prokuratūros ONKTS prokuroras Lukas Krivickas priėmė sprendimą su minėtu tyrimu sujungti ikiteisminį tyrimą dėl prieš beveik dvejus metus padegtų automobilių, kuriais naudojosi M. Sadauskas.

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Dar anksčiau M. Sadausko šeima įtarinėjo, kad J. Sadauskienė galėjo prisidėti prie automobilių gaisrų.

Remiantis šiuo metu tyrime surinktais duomenimis, J. Sadauskienei papildomai įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl didelės vertės svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu organizavimo.

Trečiadienį Panevėžio apygardos teisme buvo nagrinėjami prokuroro L. Krivicko prašymai dėl kardomosios priemonės – suėmimo – termino pratęsimo J. Sadauskienei ir V. Solkanui. Pastarajam teismas suėmimą trijų mėnesių laikotarpiui jau pratęsė, sprendimą dėl J. Sadauskienės skelbs kitą savaitę.

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M. Sadausko kūnas rastas balandžio 21 d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Vyro kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Prieš tai nuošalioje vietovėje Panevėžio rajone rastas jo darbinis automobilis.

Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus tragedijos rytą pranešė, kad gavo užsakymą per socialines medijas – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta.

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