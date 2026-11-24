Tik štai paaiškėjo daugiau istorijos detalių, kad vaizdo įraše – tik dalis naktinio incidento, mat apsauginis gynė paštininkę.
Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Apsaugos darbuotojas „sviedė“ vyrą
Liudininkas filmuoja, kaip apsaugos darbuotojas „sviedžia“ vyrą. Šis parkrinta ant grindinio. Incidentas vyksta pačiame Panevėžio centre, autobusų stotyje:
„Kaip gyvulį meta, gyvulio taip nemėto, negražiai padarė tikrai.“
„Jis girtas gal. Nu sakė kaip ir girtas. Bet vis tiek negalima, kaip metė.“
„Nu neturėtų taip elgtis, nežinau, kokios čia aplinkybės jį galėjo taip paveikti.“
„Tas, kuris filmavo, būtent to momento, kur tas susistumdymas.“
Apsauginio kolegė jį apgynė – pasakė, kas nutiko iš tiesų
„Šaunuolis apsauginis, šaunuolis. Jis gynė moterį, jis gynė paštininkę“, – sakė apsaugos darbuotoja Gaiva Aleliūnienė.
Apsaugos darbuotoja sako, kolegą ginanti ne šiaip sau. Esą socialiniuose tinkluose plintančiame įraše – tik maža dalis incidento. Pasak moters, apsaugos darbuotojo pagalbos paprašė paštininkė, neapsikentusi girto nepažįstamojo priekabiavimo.
„Prie jos pradėjo kabinėtis, sako, atstok, aš nebendrausiu“, – pasakojo apsaugos darbuotoja Gaiva Aleliūnienė.
Tuomet pasipylė užgaulūs žodžiai.
„Vienas iš tokių moterį įžeidžiančių – „šliucha“, kaip. O ji pensininkė jau yra, mažutė tokia“, – aiškino apsaugos darbuotoja Gaiva Aleliūnienė.
Maža to, laikraščių siuntos laukusiai moteriai vyras ėmė grasinti.
„Jis jai grasino berniukus iškviesti Ramygalos. O čia ką reiškia? Nu, kad atvažiuos, ar primuš, ar išprievartaus, nežinau, bet grasino“, – pasakojo apsaugos darbuotoja Gaiva Aleliūnienė.
Dėl vaizdo įrašo į policiją nebuvo kreiptąsi
Pasikalbėti su tą naktį budėjusiu apsaugos darbuotoju nepavyko, jam buvo laisvadienis. Tačiau kolegei teko kalbėti iškart po incidento.
„Sakau, atrodo, kad tu metimą jau ten padarei, nu, sako, gali būt. Sako, jis į mane įsikabinęs, aš kaip sukausi, jis va čia ir nugriuvo“, – prisiminė apsaugos darbuotoja Gaiva Aleliūnienė.
Apsaugos darbuotojai sako, privalantys užtikrinti tvarką saugomuose objektuose. O jei pažeidėjai nepaiso teisėtų reikalavimų, turi teisę panaudoti ir fizinę jėgą.
„Kai gresia pavojus sveikatai, gyvybei ir objekto saugomam turtui“, – aiškino apsaugos darbuotoja Gaiva Aleliūnienė.
Žmonės taip pat pripažįsta, kad ne visada viešose vietose jaučiasi saugiau, kartais trikdo ne tik vaizdai, bet ir elgesys kai kurių asmenų.
„Nu tai tie girti pijokai, tai pinigų prašo, tai vėl ką nors, tokių būna atvejų.“
„Mane norėjo papjaut, stovėjau ant šaligatvio, atėjo du, čia su diržu, peilis.“
Dėl pastarojo incidento policijos pareigūnai kol kas tyrimo nesiėmė, mat į juos niekas nesikreipė, o viešoje erdvėje plintantis įrašas, esą, per trumpas įvertinti situaciją.
Visą reportažą žiūrėkite straipsnio pradžioje.