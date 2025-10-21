Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje medžioklės šaudymo egzaminą atvyko laikyti neblaivus vyras

2025-10-21 15:58 / šaltinis: ELTA
2025-10-21 15:58

Antradienį Panevėžyje rengiamo medžioklės šaudymo egzamino laikyti atvyko neblaivus vyras, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas.

Alkotesteris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Antradienį Panevėžyje rengiamo medžioklės šaudymo egzamino laikyti atvyko neblaivus vyras, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas.

REKLAMA
1

Anot departamento, kilus įtarimų, jog asmuo gali būti neblaivus, jis buvo patikrintas alkotesteriu. Vyrui buvo nustatytas lengvas girtumas – 0,46 prom. 

Nustačius asmeniui neblaivumą, laikyti šaudymo egzamino jam nebuvo leista. 

„Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai atkreipia dėmesį, kad neblaivumas ne tik medžioklės egzamine, bet ir medžioklės metu nėra toleruojamas. Alkoholio vartojimas medžioklėje gali turėti skaudžių pasekmių. Atsiranda rizika pakenkti kitiems medžiotojams, sumedžioti ne tą gyvūną, o galbūt net ir sužeisti žmogų“, – teigiama departamento pranešime.

Aplinkosaugininkai primena, kad spalio 21–22 dienomis Lietuvoje vyksta AAD organizuojami medžioklės egzamino šaudymo egzaminai. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų