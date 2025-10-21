Panevėžyje medžioklės šaudymo egzaminą atvyko laikyti neblaivus vyras

Anot departamento, kilus įtarimų, jog asmuo gali būti neblaivus, jis buvo patikrintas alkotesteriu. Vyrui buvo nustatytas lengvas girtumas – 0,46 prom.
Nustačius asmeniui neblaivumą, laikyti šaudymo egzamino jam nebuvo leista.
„Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai atkreipia dėmesį, kad neblaivumas ne tik medžioklės egzamine, bet ir medžioklės metu nėra toleruojamas. Alkoholio vartojimas medžioklėje gali turėti skaudžių pasekmių. Atsiranda rizika pakenkti kitiems medžiotojams, sumedžioti ne tą gyvūną, o galbūt net ir sužeisti žmogų“, – teigiama departamento pranešime.
Aplinkosaugininkai primena, kad spalio 21–22 dienomis Lietuvoje vyksta AAD organizuojami medžioklės egzamino šaudymo egzaminai.
