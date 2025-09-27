Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje girtas paspirtukininkas rėžėsi į automobilį

2025-09-27 08:26 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-09-27 08:26

Panevėžyje eismo įvykį sukėlė neblaivus paspirtuko vairuotojas, šeštadienį pranešė vietos policija.

Paspirtukas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Panevėžyje eismo įvykį sukėlė neblaivus paspirtuko vairuotojas, šeštadienį pranešė vietos policija.

1

Anot jos, penktadienį apie 21 val. Pušaloto gatvėje 1999 metais gimusio vyro vairuojamam automobiliui „Volkswagen Transporter“ įvažiavus į tuščią pėsčiųjų perėją, į automobilio kairįjį šoną atsitrenkė elektrinis paspirtukas OOK-TEK.

Juo važiavo 1993 metais gimęs vyras. Po susidūrimo šiam žmogui prireikė medikų pagalbos.

Patikrinus vairuotojų blaivumą, paaiškėjo, kad paspirtukininkas buvo neblaivus – nustatytas 1,31 promilės girtumas.

Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

 

