Panevėžyje girta moteris akmenimis apmėtė policijos automobilį

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko sekmadienio vakarą, apie 19.50 val., Smėlynės gatvėje.
Moteris (gim.1991 m.) akmenimis apmetė Panevėžio apskr. VPK tarnybinį automobilį „Mercedes-Benz Vito Tourer“.
Per incidentą buvo įskeltas 2023 m. pagaminto automobilio priekinis stiklas bei apgadintas variklio dangtis.
Įtariamoji, kuriai nustatytas sunkus girtumas (2,56 prom.), uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
