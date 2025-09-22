Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje girta moteris akmenimis apmėtė policijos automobilį

2025-09-22 08:08 / šaltinis: ELTA
2025-09-22 08:08

Panevėžyje sunkiai apgirtusi moteris akmenimis apmėtė ir taip apgadino policininkų tarnybinį automobilį. 

Areštinė (Greta Skaraitienė/Fotobankas)

Panevėžyje sunkiai apgirtusi moteris akmenimis apmėtė ir taip apgadino policininkų tarnybinį automobilį. 

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko sekmadienio vakarą, apie 19.50 val., Smėlynės gatvėje.

Moteris (gim.1991 m.) akmenimis apmetė Panevėžio apskr. VPK tarnybinį automobilį „Mercedes-Benz Vito Tourer“.

Per incidentą buvo įskeltas 2023 m. pagaminto automobilio priekinis stiklas bei apgadintas variklio dangtis.

Įtariamoji, kuriai nustatytas sunkus girtumas (2,56 prom.), uždaryta į areštinę. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo. 

