Panašu, kad tokių atvejų kaip Kretingoje yra visoje Lietuvoje: gyventojų laukia milžiniškos sąskaitos

Kai kurie tokie prisijungimai yra piktybiški, tačiau apie daugumą gyventojai net nežinojo, o jau iš komunalininkų sulaukė įspėjimo apie gresiančias milžiniškas sąskaitas.

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.

Ieškodami, ar žmonės nėra prisijungę savo lietaus nuotekų į buitinių nuotekų tinklus komunalininkai, leisdami dūmus į buitinių nuotekų tinklus, patikrino kone dvidešimt gatvių.

Jei į kanalizaciją pučiami dūmai ima kilti iš lietvamzdžių, vadinasi namo lietaus vanduo keliauja į kanalizaciją.

„Tas patikrinimas mus tikrai nustebino, bet tikrai pasakysiu – ne gerąja prasme, o blogąja. Mes pamatėme, kad apie 60 procentų prisijungimų yra nelegalūs“, – komentuoja Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.

REKLAMA

REKLAMA

O tai reiškia, jog lyjant lietui, vanduo iš dalies Kretingos gyventojų lietaus surinkimo sistemų keliauja į kanalizacijos vamzdžius, kurie yra nuvesti į valymo stotį.

REKLAMA

„Nes lietaus vandens, jo valyti beveik ir nereikia. O buitinių nuotekų valymas yra labai sudėtingas procesas ir, sakykim, jei mes turime vieną kubinį metrą buitinių nuotekų ir patenka 6 kubiniai metrai lietaus, mes jau turime 7 kubinius metrus buitinių nuotekų, kurias išvalyti reikia sudėtingo proceso“, – pasakoja „Kretingos vandenų“ direktorė Eglė Alonderienė.

Arba pavogė, arba ekologija nerūpėjo

Nelyjant į valymo stotį patenka nuo 3 iki 5 tūkstančių kubinių metrų buitinių nuotekų per parą. Jei lietus stiprus, kiekis padidėja iki 20 000 kubinių metrų per parą, o per potvynius atitekėjo 25 000 kubinių metrų.

REKLAMA

REKLAMA

„Jau virš 20 000 – tai reiškia, kad valymo įrenginiai yra visiškai nebepajėgūs išvalyti, ir tos bakterijos, kurios gyvena valymo įrenginiuose, jau kyla grėsmė jų išnešimui į atvirus vandens telkinius“, – sako E. Alonderienė.

Vieno Kretingos daugiabučio pirmininkas pasakoja, kad ir jo namo lietus subėgdavo į kanalizaciją. Daugiabutis pastatytas dar 1964-asiais, tad arba tradiciškai sovietmečiu kažkas pavogė papildomus vamzdžius, arba visiems į ekologiją tiesiog buvo nusispjauti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mes atlikom namo renovaciją ir gavom raštą iš „Kretingos vandenų“, kad jūs esat pasijungę lietaus nuotekos nuo stogo į fekalinius vamzdžius. Ir po to sekė toks dalykas – gavom 930 eurų kaip baudą, raginimą susimokėti už lietaus nuotekų valymą“, – dalijasi daugiabučių namų pirmininkas Albertas Butenis.

Baudos mokėti nereikės

O blogiausia, anot pirmininko, kad be patikrinimo dūmais, niekas nežino – tvarkingi, ypač senų namų, vamzdynai ar ne. Tad pirkdami senos statybos individualų namą ar apsigyvendami daugiabutyje žmonės neįsivaizduoja, kas dedasi po jų kojomis ir ar nereikės už tai susimokėti ateityje.

REKLAMA

„Mes nežinom, kur yra prijungti, mes po žeme nematom. Ir negalim identifikuoti. Nes tiek lietaus nuotekos, tiek fekalinės nuotekos yra tos pačios spalvos, mes nežinom, kaip vamzdžiai eina po žeme ir visa kita“, – pasakoja daugiabučių namų pirmininkas Albertas.

Vis tik, baudos mokėti šio namo gyventojams nereikės. Pasirodo žmones pasiekė tik įspėjamieji laiškai su nurodyta sąskaita, kiek reikės sumokėti jei nuotekų šie nesusitvarkys tinkamai per devynis mėnesius. Daugiabutis tai jau padarė, bet tokius pat informacinius pranešimus gaus visi namų savininkai ar gyventojai, kurių lietaus vanduo suteka į buitines nuotekas.

REKLAMA

„Mes pradedam ne nuo baudavimo. Kad žmonės susitvarkytų. Nes kartais būna – jei aš pasisakysiu, jei aš kažką padarysiu, mane iš karto nubaus. Mes einam kitu keliu – pabandome pirmiausia informuoti, tada padėsim, jei reikės susitvarkyti. O tada gyvenimas parodys“, – komentuoja Kretingos rajono meras Antanas Kalnius.

Gali laukti griežta bausmė

O gyvenimas gali parodyti savo dantis. Jei gyventojai per devynis mėnesius nuo įspėjimo nuotekų sistemų nesusitvarkys, jų laukia išties griežta ir be išeities bausmė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tokia kraštutinė priemonė, kurios, tikiuosi, nereikės imtis. Tai yra buitinių nuotekų paslaugų nutraukimas, jei su jomis kartu patenka lietus“, – sako Eglė Alonderienė.

Tad komunalininkai siūlo gyventojams išsiaiškinti, ar jų sistemos sujungtos tinkamai. Jei ne, lietaus nuotekas nuvesti į infiltracinius šulinius ar duobes, kur susigertų į gruntą, ar nutiesti drenažus į artimiausią griovį.

Specialistai neabejoja, kad tokiu nelegalių prisijungimų yra visoje Lietuvoje.

Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.