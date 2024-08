Palygino kainas ir gyvenimo sąlygas bendrabutyje ir bute – skirtumas bado akis

Vilniaus universiteto (VU) trečiakursė Augustina bendrabutyje gyvena jau trečius metus. Lyginant su pirmaisiais metais, už kambarį ji moka daugiau, bet tikisi, kad šiemet kaina nepakils.

„Kol kas, mūsų žiniai, kaina nepakilo. Apie tokį dalyką, manau, būtų pranešę vasaros pradžioje. Bet kai aš buvau pirmakursė, tai yra 2022–2023 metais, bendrabučio kaina buvo 44 eurai. 2023 m. ji pakilo iki 55 eurų“, – sako triviečiame kambaryje gyvenanti Augustina.

Gyvenimo sąlygomis studentė nesiskundžia. Jos teigimu, kambarys tvarkingas ir erdvus. Tiesa, gyvenant tryse erdvės kartais pritrūksta, bet Augustina dėl to nesisieloja, nes bendrabutyje ketina gyventi ne ilgiau nei porą metų.

Kur kas labiau ją trikdo kaimynai.

„Pagrindinė problema, kad virtuvėje daug kas palieka jovalą. Kai kurie nesupranta elementarių higienos dalykų: neišsiplauna savo indų, palieka“, – gyvenimo realijomis iš bendrabučio dalijasi Augustina.

Vardo nepanoręs atskleisti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) studentas teigė, jog bendrabutį pasirinko dėl kelių dalykų – kainos, patogumo ir bendruomenės.

„Bendrabutis atrodė optimaliausias pasirinkimas kainos ir kokybės atžvilgiu - patogi gyvenamosios vietos lokacija ir išvystyta infrastruktūra leidžia greitai pasiekti visus universiteto fakultetus bei miesto centrą. Taip pat patiko, jog bendrabutyje gyvena studentai, kurie mokosi tos pačios ar panašios pakraipos specialybės, todėl lengva rasti bendrų temų bendravimui ir išspręsti kilusias mokymosi problemas“, – komentavo jis.

Studentas pasakoja, kad bendrabutis, kuriame gyvena, neseniai renovuotas, atliktas kambarių perplanavimas. Dauguma kambarių yra blokiniai, juose gyvena 3–4 žmonės, kurie dalinasi dušu ir vonia.

Pašnekovo teigimu, kambariai jaukūs ir patogūs, juose yra šaldytuvai. Bendrabutyje taip pat įrengta sporto salė, skaityklos, sutvarkyta kiemo aplinka. Tiesa, yra vienas minusas.

„Po renovacijos bendrabučio kaina išaugo ir yra viena iš didžiausių tarp universiteto bendrabučių“, – pridūrė LSMU studentas.

Kai kuriuose bendrabučiuose kainos pakilo

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) studentai už bendrabučius nuo liepos 1 d. mokės 10 proc. daugiau, nei praėjusiais metais. Įvedus naujus įkainius, pigiausia vieta bendrabutyje atsieis 80 eurų, brangiausia sieks 250 eurų. Anot VILNIUS TECH Ūkio direkcijos Paslaugų skyriaus vedėjo Algirdo Bendiko, šiais metais universiteto bendrabučiuose planuojama apgyvendinti 450–500 studentų.

Tuo metu uostamiestyje studentai už gyvenamąją vietą Klaipėdos universiteto (KU) bendrabutyje mokės iki 10 proc. daugiau. Nuo rudens vieta bendrabutyje studentams atsieis maždaug nuo 63,3 iki 187 eurų per mėnesį.

Kainų didinimą, anot KU infrastruktūros ir plėtros prorektorius Benedikto Petrausko, lėmė pastaraisiais metais paaugusios bendrabučio išlaikymo išlaidos. „Mūsų universitete nuolatiniams studentams nuo rudens kainos už pragyvenimą bendrabučiuose kils įvertinant bendrą kainų lygį ir išaugusias paslaugų kainas“, – Eltai aiškino B. Petrauskas.

Kiti universitetai – VU, LSMU, Vytautos Didžiojo universitetas (VDU), Kauno technologijos universitetas (KU) – kainų neplanuoja didinti.

Bendrabučiai Lietuvoje: ką siūlo Vilniaus, Kaunas ir Klaipėda?

Šiemet universitetuose studijas pradės apie 10,5 tūkst. pirmakursių, kolegijose sutartis sudarė beveik 6 tūkst. asmenų. Populiariausi buvo Vilniaus, Vilniaus Gedimino technikos bei Vytauto Didžiojo universitetai, kolegijų sektoriuje – Vilniaus, Kauno kolegija ir Klaipėdos valstybinė kolegijos.

Didžioji dalis apsigyvens bendrabučiuose. Vienuose reikės palikti pradinį įnašą, kituose jo nebus, tačiau studentai negalės likti per vasarą.

Vilniaus universitetas (VU)

Prieš atsikraustant į VU bendrabutį ir jau pasirašius sutartį, reikia sumokėti 100 eurų avansą, kuris išsikraustant grąžinamas (atskaičiavus skolas ir turtinę žalą, jei tokia padaryta).

Gyvenant dviviečiame kambaryje dviems asmenims kiekvienam reikės mokėti 65 eurus per mėnesį, triviečiame kambaryje gyvenant trims asmenims – 55 eurus.

Kai kuriuose bendrabučiuose kaina svyruoja nuo 70 iki 240 asmeniui, priklausomai nuo kambario tipo. Į šią kainą įskaičiuota patalynė bei jos keitimas du kartus per mėnesį. Šie kambariai renovuoti, tačiau juose neretai apgyvendinami studentai iš užsienio.

Bendrabučiuose galimi papildomi mokesčiai, pavyzdžiui, interneto ryšys už 5 Eur/mėn. Nemokamai išsiskalbti irgi nepavyks – už tai reikės sumokėti 5 eurus.

Didžiausias Lietuvos universitetas turi kelis studentų miestelius Saulėtekio rajone, Baltupiuose, M.K. Čiurlionio g. VU būste galima pasilikti ir per vasarą.

Vilniaus kolegija (ViKo)

Vilniaus kolegijos studentai už kambarį moka nuo 70 iki 260 eurų, priklausomai nuo bendrabučio lokacijos ir kambario tipo. Pigiausias variantas, 70 eurų, yra už trivietį kambarį trims asmenims. Brangiausias, 260 eurų, už dvivietį geresnių sąlygų kambarį vienam asmeniui.

Nepamirškite, kad prieš apsigyvenant reikia palikti 100 eurų užstatą.

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU)

Studijuojantiems VDU Kaune pigiausias variantas – 2,5 euro už parą, tai yra maždaug 75 eurai per mėnesį vienam asmeniui. Tiek studentai moka už nerenovuotą dvivietį kambarį su bendra vonia.

Geriausios sąlygos vienviečiame renovuotame kambaryje, už kurį prašoma 7 eurų per parą (240 eurų per mėnesį). Vidutinė kaina VDU bendrabutyje – 4,46 eurai už parą (apie 134 eurus per mėnesį).

VDU Studentų reikalų departamento direktoriaus Mantas Simanavičius sako, kad brangiausi vienviečiai kambariai su atskirais sanitariniais mazgais tarp VDU studentų populiariausi, tačiau jų kiekis nedidelis.

„Pastarieji metai parodė, kad populiaresni yra brangesni kambariai, todėl dabar stengiamės, kad jų būtų kaip galima daugiau. Ketiname renovuoti daugiau kambarių, kurie yra prasčiausios būklės“, – Eltai kalbėjo M. Simanavičius.

VDU bendrabučiuose ateinančiais mokslo metais sieks apgyvendinti 1,5 tūkst. studentų.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU)

Pigiausiame LSMU bendrabutyje galima gyventi už 38, 73 eurus, brangiausiame – 146–232 eurus. Pastarasis yra renovuotas, jame įrengta laisvalaikio zona su atsiveriančiu vaizdu į Kauno Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčią. Bendrabutyje įrengta sporto salė su 13 skirtingų treniruoklių ir teniso stalu.

Pigiausias LSMU bendrabutis yra blokinio tipo. Bloką sudaro 2 dviviečiai kambariai, kurių gyventojai naudojasi bendra tualeto bei dušinės patalpa. Kiekviename aukšte yra po dvi virtuves.

Kiti bendrabučiai taip pat renovuoti, kambariuose galima gyventi po 2–3 žmones. Bendrabučiuose yra virtuvės, dušai, skalbyklos, kai kuriuose – poilsio ir mokymosi kambariai. Dauguma šalia turi automobilių stovėjimo aikšteles.

Nuo rugpjūčio 1 d. LSMU bendrabučiuose planuojama turėti 400 apgyvendinimui skirtų vietų. Per pastaruosius 4 metus vieta bendrabutyje buvo suteikta visiems pageidaujantiems studentams.

Klaipėdos universitetas

Klaipėdos universiteto studentai apgyvendinami dviejuose pastatuose. Viename nuomos kaina mėnesiui – 99–170 eurų, kitame – 63–93 eurų.

Kambarių triviečiai, dviviečiai arba vienviečiai. Yra keletas kambarių ir studentams su judėjimo negalia. Dušas 2 arba 4 asmenims, bendros virtuvės.

Klaipėdos valstybinė kolegija (KVK)

KVK siūlo du bendrabučius. Dalis patalpų jau renovuota, kitose ir šieemt tęsiami darbai. Kaina asmeniui 70–200 eurų.

Bendrabučių kambariai išplanuoti blokais. Viename bloke yra vienas dvivietis ir vienas trivietis kambarys, prieškambaris, WC. Kiekviename aukšte įrengti dušai, virtuvės.

Visuose bendrabučiuose įrengtos mokymosi ir poilsio erdvės su stalo teniso, futbolo stalais, stalo žaidimais.

Savitarnos skalbyklose galima nemokamai naudotis skalbimo ir džiovinimo mašinomis. Yra patalpos dviračiams laikyti.

Verta žinoti, kad vasarą iš KVK bendrabučių reikia išsikraustyti.

Nuomos kainos pakilo: Vilniuje jau sunku išsinuomoti ir vieno kambario butą

NT brokeris Vilniuje Arūnas Pranevičius teigia, kad 2022 metais kilusios būsto nuomos kainos stabilizavosi, tačiau nenukrito, todėl studentams ir mažesnes pajamas uždirbantiems jaunesniems žmonėms tapo sunkiau išsinuomoti vieno kambario butus.

„Jiems (studentams – BNS) yra sudėtingiau, nes, pavyzdžiui, kainos 3-4 metus atgal – jos tikrai buvo mažesnės. Lyginant analoginius variantus, tai kaina pakilusi bent 200 eurų per tuos keturis metus“, – teigė A. Pranevičius.

Jo teigimu, dėl šios priežasties Vilniuje populiarėja itin mažo ploto – 8-15 kv. metrų ploto butai, kuriuose telpa tik patys būtiniausi daiktai ir įrenginiai.

„Tie būstai ypač mažos kvadratūros, jie gali pasiūlyti mažesnę nuomos kainą nei vieno kambario butas. Natūralu, kad kuo kaina mažesnė, tuo susidomėjusių tokiu turtu yra daugiau. Tada konkurencija į tą nuomojamą „mikro“ butą yra didelė“, – sakė A. Pranevičius.

Jis taip pat pastebi, kad rugpjūtį nuomos rinka paprastai itin suaktyvėja.

„Rugpjūtis yra karščiausias mėnuo per visus metus, čia taip tiesiog istoriškai susiklostę yra, kad tuo metu daugiausia ir nuomininkai keičia būstą, (...) ir yra studentų, kurie atvažiuoja į Vilnių, jie irgi įneša savo į tą suaktyvėjimą. Atvažiuoja ir iš užsienio studentai lygiai taip pat. (...) Dėl NATO irgi, vokiečių kariai atvažiuoja“, – BNS sakė jis.

Keičiasi nuomininkų lūkesčiai

NT bendrovės „Capital“ valdomasis partneris ir NT brokeris Kaune Česlovas Savickas teigia, kad Kaune itin pigių butų rinka traukiasi.

„Kaune pasitvarkė nuomos rinka į gerąją pusę tuo, kad praktiškai tų vadinamų „lavonų“ arba prastos kokybės butų nuomai liko labai nebedidelis procentas. Kas pasikeitė nuomos rinkoj per paskutinius keletą metų, kad į rinką dėl konkurencijos atėjo labai daug tvarkingų, gerų, suremontuotų butų“, – sakė Č. Savickas.

Vis dėlto Č. Savickas pažymėjo, kad keičiasi ir nuomininkų lūkesčiai.

„Lūkesčiai keičiasi, nes nori gero būsto už tiek pat (kiek prastos kokybės būstas kainuoja – BNS). (...) Žmonės paskambina ir sako „o tai čia butas senos statybos ir jūs tiek už jį norit!“, bet jūs už 100 eurų norit tokį išsinuomot?“ – sakė NT specialistas.

„Studentai dviese kooperuojasi ar ieško kažkokių kitokių alternatyvų. Yra co-living'ų tikrai daug pristatyta, tarp jų irgi yra tam tikra konkurencija. Aišku, ten nuomos kaina irgi yra nemaža, bet jie gauna tokių papildomų bonusų nuomos“, – pridūrė A. Pranevičius.

Lankomiausio Lietuvoje NT nuomos portalo „Aruodas.lt“ duomenimis, liepą, palyginti su 2023 metų liepa, būstai nuomai Vilniuje siūlomi už 2,4 proc. didesnę kainą. Liepą portale taip pat 19 proc. daugiau – 1,7 tūkst. – skelbimų nei prieš metus.

Kaune liepą būstai vidutiniškai nuomojami už 1,7 proc. didesnę kainą nei prieš metus, o skelbimų yra 3 proc. daugiau (680). Klaipėdoje nuomos kaina 0,1 proc. didesnė, skelbimų – 63 proc. daugiau (174).