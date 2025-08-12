Palangoje policijai pasipriešino elektronines cigaretes pardavinėję nepilnamečiai

Kaip pranešė Policijos departamentas, pirmadienio vakarą, apie 19 val. 40 min., Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, policijos pareigūnai vykdė prevencinę priemonę.
Kai jie bandė sulaikyti elektronines cigaretes pardavinėjusius asmenis, pastarieji aktyviais veiksmais pasipriešino Klaipėdos apskr. VPK pareigūnui (gim. 1985 m.).
Pareigūnas, suteikus med. pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Sulaikyti du nepilnamečiai (abu gimę 2007 m.). Vėliau jie buvo perduoti tėvams.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
