Pakelkite akis į dangų: dėl atkeliavusių Sacharos dulkių jis atrodo neįprastai

„Turbūt daugelis pastebėjote, šiomis dienomis danguje įžiūrėti mėlyną spalvą nelabai pavyksta. Prastai matosi net susiformavę pavieniai debesys, o saulėtekis ir saulėlydis buvo gerokai raudonesnis nei įprastai. Viso to kaltininkas labai karšta ir drėgna oro masė. Atmosferoje fiksuojami labai dideli vandens garų (drėgmės) kiekiai (net meteorologiniai radarai būna parodo „silpnus kritulius“, nors jokių kritulių tikrai nėra). Drėgmės ore tiek daug, kad beveik galėtume lygiuotis į pusiaujo srities regionus. Be to į Lietuvą atkeliavo ir dulkės. Šios mus pasiekė tiesiai iš Sacharos dykumos.

Viršuje – aerozolio dalelių koncentracija virš Lietuvos 15 val. (prognozė iš Copernicus); rausvas saulėlydis Klaipėdoje, Erika Lenkauskienė. Apačioje – liepos 15 dienos ir įprastas vasaros dangus, Gytis Valaika“, – rašoma meteo.lt.