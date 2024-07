Pagalbos šauksmas iš Vilniaus daugiabučio: „Įsivaizduokite kaip tenka gyventi“

Naujienų portalo tv3.lt redakciją pasiekė Vilniaus Karoliniškių rajono gyventojos laiškas. Pasirodo, jog Sausio 13-osios g. 31 namo gyventojai jau aštuntą dieną leidžia be šilto vandens, mat „Vilniaus šilumos tinklai“, atlikdami remonto darbus, atjungė šiltą vandenį.

„Įsivaizduokite kaip tenka gyventi be karšto vandens, eiti į darbus, kaip reikia nusiprausti ir nuprausti vaikus verdant vandenį puodais ant kaitlentės ir kiek reikės sumokėti už elektrą. Jau kūnas niežti neturint kaip normaliai išsiprausti per tokius karščius, galų gale moterims juk ir jų dienos būna, o vandens šilto nėra, kaip akmens amžiuje. Panašu, kad „Vilniaus šilumos tinklai“ nesiskubina atlikti darbų, nes prie mūsų naujo namo iškasti plotai jau ne pirmą savaitę, tai matosi, kol žurnalistai neįsitrauks, tol jie iš mūsų visų tyčiosis kaip netingės. Rašau su labai dideliu nusivylimu, erzuliu, bejėgiškumo jausmu, nes taip elgtis su žmonėmis negalima. Čia juk sostinė, 21 amžius, sveiku protu nepaaiškinami dalykai, kad per savaitę laiko negali pakeisti trasos segmento ir paliekami žmonės suktis kaip išmano“, – laiške rašė skaitytoja.

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su laiško autore, ji teigė, jog iš pradžių „Vilniaus šilumos tinklai“ vandenį žadėjo atjungti vos dviem dienom, tačiau šį laikotarpį vis pratęsė.

„Šiandien ryte (pirmadienį, tv3.lt pastaba) vanduo įjungtas nebuvo, nors pagal tris atidėjimus, vanduo turėjo būti įjungtas šiandien ryte. Bet, aišku, įjungtas nebuvo, nes sekmadienį niekas nedirba. Nors sako, kad šilumos tinklai atsuko sklendes, bet šilto vandens vis dar nėra. Kiek žinau, dabar šilumos tinklai išsiuntė kažkokį žmogų, kuris turėtų patikrinti, kas ten negerai ir kodėl neturime šilto vandens“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo gyventoja.

„Šiandien jau yra aštunta para“, – pridūrė ji.

Paklausus, ar tai pirmas toks atvejis, gyventoja teigė, jog anksčiau su panašiomis problemomis nesusidurdavo, šiltas vanduo būdavo atjungiamas vos porai dienų.

„Pirmas kartas, kai taip ilgai. Birželio pabaigoje turime eilinius hidraulinius bandymus, visi gyventojai tuos hidraulinius bandymus supranta, jie trunka maždaug dvi-tris dienas“, – teigė pašnekovė.

Kaip supranta gyventoja, šiuo metu atliekami ne hidrauliniai bandymai, o planiniai darbai – keičiami susidėvėję vamzdžiai. Visgi pašnekovei nėra aišku, kodėl taip prastai informuojami gyventojai.

„Po dviejų dienų palaukite dar penkias dienas, tada dar savaitgalį pakentėkite. Tada sekmadienį įjungsim, bet pirmadienį vandens dar nėra“, – piktinosi skaitytoja.

Primename, jog pagal „Vilniaus šilumos tinklų“ internetiniame puslapyje pateiktą informaciją, jei atliekamas sudėtingas remontas, darbai gali būti atliekami iki penkių dienų – tai maksimalus akcinės bendrovės nurodomas laikotarpis.

„Vilniaus šilumos tinklai“ komunikacijos partnerė Sandra Buzaitė nurodė, jog darbai turėjo užtrukti iki 5 parų, tačiau šį kartą, darbai prailgo dėl sudėtingų oro sąlygų.

„Tam tikrais minėtų darbų etapais neišvengiamas karšto vandens išjungimas gali trukti iki 5 parų, tačiau šįkart situacija susiklostė kitaip. Praėjusį ketvirtadienį Vilniuje prapliupusi liūtis užtvindė darbo zonas ir, deja, neleido užbaigti numatytų darbų penktadienį, kaip buvo planuota.

Savaitgalį mūsų užsakymu rekonstrukciją atliekanti įmonė darbus tęsė, tačiau tempą apsunkino karštis. Sekmadienio naktį darbai buvo užbaigti, todėl pradėtas vamzdynų pildymo termofikaciniu vandeniu procesas. Šiuo metu visiems gyventojams karšto vandens tiekimas jau yra atnaujintas“, – rašoma pateiktame komentare.

Griovį kasa vienas ekskavatorius

Nuostabą gyventojams kelia ir kita aplinkybė. Anot jų, vos keli darbuotojai jau mėnesį laiko atlieka kasimo darbus.

„Tikrai nepameluosiu – prie mūsų namo jau mėnesį laiko kasinėja vienas ekskavatorius ir dirba du žmonės. Visumoje turime tris žmones – vienas kasa, du kažką griovyje sukioja“, – pasakojo skaitytoja.

„Tokiais tempais tvarkant, Karoliniškes mėnesius tvarkysim“, – pridūrė gyventoja.

„Vilniaus šilumos tinklai“ atsakymas – darbai užsitęsė dėl oro sąlygų

Susisiekus su „Vilniaus šilumos tinklai“ atstovais paaiškėjo, jog darbai iš tiesų vėluoja. Anot „Vilniaus šilumos tinklai“ komunikacijos partnerės Sandros Buzaitės, šiuo metu Karoliniškėse vykdomi vamzdynų rekonstrukcijos darbai, kurių metu susidėvėję, nepatikimi, korozijos paveikti vamzdynai yra keičiami naujais.

S. Buzaitė atsakyme pabrėžia, jog šie darbai – būtini.

„Suprantame, kad rekonstrukcijų darbai kelia papildomų nepatogumų, tačiau visuomet tikimės gyventojų supratingumo ir bendradarbiavimo. Vilniuje šilumos tiekimo tinklo vidutinis amžius siekia jau tris dešimtmečius, todėl šią infrastruktūrą kilometras po kilometro nuosekliai atnaujiname ten, kur ji labiausiai susidėvėjusi“, – teigė bendrovės atstovė.

Anot S. Buzaitės, panašūs vėlavimo atvejai, kaip Karoliniškėse – itin reti, pasitaikantys tik esant nenumatomoms aplinkybėms.

„Atsiprašome dėl susidariusios situacijos, kuomet šiuo atveju karšto vandens įjungimo terminą buvome priversti pratęsti keletą kartų ir paslaugos atnaujinimo klientams teko palaukti ilgiau negu įprastai. Tokios situacijos yra itin retos ir gali pasitaikyti tik tuomet, kada atliekamų darbų grafiką koreguoja nenumatytos aplinkybės. Suprantame, kad dėl šių darbų gyventojai patiria papildomų rūpesčių ir nepatogumų, tačiau kito būdo pakeisti susidėvėjusius vamzdynus, deja, nėra ir tam tikrais etapais karšto vandens išjungimas yra neišvengiamas.

Rekonstrukcijų darbai yra sudėtingi, juos atliekančioms įmonėms keliame aukštus reikalavimus, pavyzdžiui, įrengti laikinas trasas, kuriomis didžiąją darbų laiko dalį klientams tiekiamas karštas vanduo, derinti darbus prie miestui svarbių įvykių ar švenčių, saugoti želdinius, medžius, ten, kur įmanoma, vamzdynus, einančius po gatvėmis, keisti uždaru būdu, t. y. neribojant eismo, atsižvelgti į kitus vietos bendruomenių poreikius. Visos šios aplinkybės, taip pat ir oro sąlygos lemia, kad retesniais atvejais darbai gali užsitęsti ilgiau“, – komentavo bendrovės atstovė.

Nors gyventojai piktinasi, jog darbus atlieka vos keli darbuotojai, šilumos tinklų atstovė tikina, jog papildomi žmogiškieji resursai šiuo atveju darbų nepagreitintų.

„Atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais etapais rekonstrukcijų darbų greitis ne visuomet priklauso nuo žmogiškųjų resursų. Darbai atliekami etapais, todėl neužbaigus vieno, technologiškai negalima pradėti kito, pavyzdžiui, kol nesuvirinama viena vamzdyno atkarpa, negalima atlikti tolimesnių darbų. Taip pat rekonstrukcijų darbai atliekami požeminėse kamerose, kurios gyventojams nėra matomos“, – teigė S. Buzaitė.