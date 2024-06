Padidėjusį rusų orlaivių aktyvumą Baltijos regione ministerija sieja su NATO pratybomis

„Rusijos orlaivių aktyvumas regione gali būti susijęs su šiuo metu Baltijos regione vykstančiomis tarptautinėmis pratybomis BALTOPS, „Geležinis vilkas 2024-1“, – BNS pateiktame komentare nurodė ministerija.

Kaip pirmadienį pranešė KAM, praėjusią savaitę NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai 11 kartų kilo atpažinti ir lydėti tarptautinėje erdvėje virš Baltijos jūros skrydžio taisykles pažeidusių Rusijos orlaivių.

Iš viso septyniskart atpažinti ir palydėti taktiniai bombonešiai SU-24, penkiskart – naikintuvai SU-27, keturiskart – naikintuvai SU-30, dukart – naikintuvai-bombonešiai SU-34, keturiskart – žvalgybiniai IL-20, dukart – žvalgybos bei oro kartografijos lėktuvai AN-30 ir kartą – keleivinis IL-96.

Dauguma minėtų orlaivių skrido be skrydžio planų, išjungę radiolokacinius atsakiklius ir nepalaikė radijo ryšio su Regioniniu skrydžio valdymo centru.

Daugiausia jie kilo iš Kaliningrado srities ir skridę tarptautine oro erdve leidosi ten pat, dalis skrido iš Kaliningrado į žemyninę Rusijos dalį arba vykdė skrydžius žemyninėje dalyje patekdami į tarptautinę oro erdvę.

Užpraėjusią savaitę NATO oro policija Lietuvoje taip pat 11 kartų kilo atpažinti ir lydėti tarptautine oro erdve skridusių Rusijos lėktuvų.

Paprastai tokių atvejų per savaitę fiksuojami vienetai.

Pirmąją birželio savaitę NATO naikintuvai dukart kilo patruliuoti virš Baltijos jūros.

Šiuo metu Baltijos jūroje vyksta didžiausios iki šiol karinės pratybos BALTOPS'24, jose dalyvauja apie 9 tūkst. karių ir kito personalo, daugiau kaip 50 laivų ir virš 80 orlaivių iš 20 NATO šalių.

Be to, birželio 7–17 dienomis Lietuvoje vyko tarptautinės pratybose „Geležinis vilkas 2024-1“ su daugiau kaip 3,7 tūkst. Lietuvos ir sąjungininkų karių, per 500 karinės technikos vienetų.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir laikinai iš Latvijos, kol Estijos oro pajėgų bazėje atliekami remonto darbai.