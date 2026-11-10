Paaiškėjo, kur lietuviai dažniausiai vyksta gydytis: sukūrė naują pacientų žemėlapį

Šie duomenys ligonių kasai padės geriau įvertinti, kokių paslaugų gyventojams trūksta arčiau namų, ir į tai atsižvelgti planuojant sutartis su gydymo įstaigomis, o gydymo įstaigoms – geriau pasirūpinti sveikatos paslaugų kokybe ir patogumu, nes jos operatyviau ir tiksliau galės sužinoti, kokių paslaugų gauti gyventojai išvyksta į kitas įstaigas.
Švieslentėje galima pasirinkti dominančią savivaldybę, paslaugų grupę ir konkrečią paslaugą bei pamatyti pacientų srautų kryptis. Bendra apžvalga parodo, kokia paslaugų dalis tos savivaldybės gyventojams suteikta savo savivaldybėje, o kokia – kitose.
Paaiškėjo, kur gyventojai dažniausiai vyksta gydytis
Pasirinkus konkrečią savivaldybę galima išsamiau matyti, į kurias savivaldybes jos gyventojai vyko gauti paslaugų arba iš kurių savivaldybių pacientai atvyko, taip pat paslaugų skaičių, jų dalį ir pokytį, palyginti su ankstesniu laikotarpiu.
„Pacientų srautų žemėlapis leidžia geriau pamatyti, kur gyventojai gauna jiems reikalingas paslaugas ir dėl kokių paslaugų dažniau vyksta į kitas savivaldybes. Ši informacija mums svarbi planuojant sutartis su gydymo įstaigomis ir vertinant, kur paslaugų prieinamumą reikėtų didinti. Siekiame, kad kuo daugiau gyventojams reikalingų paslaugų, kai tai įmanoma, būtų suteikiama kuo arčiau jų namų“, – sako VLK direktorius Gytis Bendorius.
Vertindama paslaugų prieinamumą ir sudarydama sutartis su gydymo įstaigomis, ligonių kasa atsižvelgia į tai, kokių savivaldybės ar regiono gyventojams reikalingų paslaugų suteikiama nepakankamai. Šiuo metu rengiamame sutarčių sumų planavimo tvarkos projekte numatoma labiau skatinti, kad sveikatos centrui priskiriamas paslaugas pacientai galėtų gauti toje savivaldybėje, kurioje jie yra prisirašę prie gydymo įstaigos. Projekte planuojama didesnė sutartinė suma gydymo įstaigoms tose savivaldybėse, kuriose sutarčių sumos buvo per mažos ir dėl to gyventojai sveikatos paslaugų gauti vyko kitur.
VLK primena, kad privalomuoju sveikatos draudimu apdraustas gyventojas gali pasirinkti bet kurią gydymo įstaigą, turinčią sutartį su ligonių kasa jam reikalingai paslaugai gauti.
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