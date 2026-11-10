Pradėjo veikti informacinė svetainė, padėsianti užsieniečiams rasti lietuvių kalbos kursus

Anot institucijos, svetainėje pristatomi nemokami lietuvių kalbos mokymai trečiųjų šalių piliečiams. A1–B2 lygių mokymuose kalbos žinios derinamos su sociokultūriniu pažinimu, padedančiu geriau suprasti Lietuvos visuomenę ir gyvenimą šalyje.
Lankytojai taip pat gali susipažinti su dalyvavimo ir mokymosi eiga, rasti mokymus vykdančias aukštąsias mokyklas bei kitus paslaugų teikėjus įvairiuose Lietuvos regionuose.
„Svetainė „StartLT.lt“ sukurta tam, kad kiekvienas atvykęs žmogus aiškiai žinotų, nuo ko pradėti mokytis ir kur tęsti jau pradėtą mokymąsi, taip atveriant platesnes galimybes pažinti mūsų šalį ir kultūrą“, – pranešime cituojamas kultūros ministras Lukas Alsys.
Ateityje svetainėje taip pat planuojama įdiegti savarankiško mokymosi priemones, pateikti ir nuolat atnaujinti informaciją apie Lietuvą, lietuvių kalbą bei Lietuvos kultūros paveldą, kurį siūloma pažinti užsieniečiams.
Svetainė kuriama įgyvendinant 2026–2028 metų projektus, skirtus stiprinti užsieniečių kalbinei ir sociokultūrinei integracijai. Juos vykdo Kultūros ministerija, bendradarbiaudama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Projektai bendrai finansuojami Europos Sąjungos lėšomis pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 m. programą.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.