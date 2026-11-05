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TV3 naujienos > Verslas

VMI skubiai kreipiasi į gyventojus: šiomis paslaugomis laikinai nepasinaudosite

2026-11-05 11:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 11:46
Pridėkite kaip šaltinį Google

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad dėl VMI informacinių sistemų atnaujinimo darbų ir naujai diegiamų paslaugų laikinai taps neprieinamos kai kurios VMI sistemos ir paslaugos. Apie planuojamus darbus pranešama iš anksto. VMI ragina gyventojus ir verslo atstovus reikalingas paslaugas užsisakyti bei svarbius mokesčių veiksmus atlikti dar iki numatytų techninių darbų pradžios.

VMI deklaracija (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)
GALERIJA (13)

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad dėl VMI informacinių sistemų atnaujinimo darbų ir naujai diegiamų paslaugų laikinai taps neprieinamos kai kurios VMI sistemos ir paslaugos. Apie planuojamus darbus pranešama iš anksto. VMI ragina gyventojus ir verslo atstovus reikalingas paslaugas užsisakyti bei svarbius mokesčių veiksmus atlikti dar iki numatytų techninių darbų pradžios.

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Lapkričio 16-29 d. nebus teikiamos dalis VMI paslaugų gyventojams ir įmonėms arba galimi laikini ribojimai. Nepatogumų kils dėl verslo liudijimų įsigijimo, individualios veiklos registravimo, įmonių duomenų atnaujinimo ir užsienio juridinių asmenų registravimo, deklaracijų pateikimo laikotarpių tvarkymo, mokestinių laikotarpių tvarkymo, atstovų duomenų tvarkymo Mano VMI ir EDS, bus ribojamas registravimas PVM mokėtojais naujai įregistruotiems mokesčių mokėtojams, kasos aparatų registravimas, leidimų taikyti akcizų lengvatas įsigijimas.

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Lapkričio 26-29 d. nebus galimybės prisijungti prie VMI elektroninių paslaugų portalų: Mano VMI, Elektroninio deklaravimo sistemos, Akcizų informacinės sistemos, OSS, EPRIS, SVS kitose valstybėse narėse, TIES, iEKA.

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„Suprantame, kad paslaugų veikimo apribojimai gali sukelti nepatogumų, todėl apie juos informuojame iš anksto. Dėkojame už supratingumą dėl laikinų nepatogumų. Šie VMI pokyčiai ateityje leis teikti patogesnes ir paprastesnes paslaugas gyventojams ir verslui“, – sako VMI vadovas Martynas Endrijaitis.

Šiame VMI skaitmeninės transformacijos etape perkelsime Mokesčių mokėtojų registrą ir šešias paslaugas pradėsime teikti naujoje mokesčių administravimo platformoje (MAP). Įgyvendinus pokyčius, gyventojams ir įmonėms VMI paslaugų teikimą ir prieigą prie sistemų planuojame pradėti nuo lapkričio 30 d.

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VMI įgyvendina projektą

Primename, kad VMI įgyvendina projektą „VMI skaitmeninė transformacija: inovatyvių elektroninių paslaugų ir mokesčių administravimo platformos sukūrimas“. Esama VMI informacinių sistemų infrastruktūra buvo kuriama prieš daugiau kaip du dešimtmečius, todėl nebeatitinka šiuolaikinių technologinių standartų.

Skaitmeninės transformacijos projektas leidžia iš esmės atnaujinti IT architektūrą ir sukurti vieningą mokesčių administravimo platformą – MAP, kurioje VMI paslaugos bus prieinamos vienoje vietoje. MAP palaipsniui bus sujungtos VMI elektroninės paslaugos, kad gyventojai ir verslas mokesčių reikalus galėtų tvarkyti paprasčiau ir patogiau.

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Pirmiausia naujoje platformoje pradės veikti šešios paslaugos, o vėliau sistema bus nuolat plečiama ir papildoma naujomis funkcijomis. Projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšų.

Daugiau VMI informacijos dėl VMI sistemų ir paslaugų atnaujinimo www.vmi.lt. Aktualiausias naujienas taip pat skelbiame VMI Facebook, LinkedIn Instagram ir Youtube paskyrose. Pasikonsultuoti mokesčių klausimais galima telefonu +370 5 260 5060. Primename, kad atvykimui į VMI aptarnavimo padalinį būtina išankstinė registracija.

(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI)

indeliai.lt

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