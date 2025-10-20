Opozicija apie Žemaitaičio pasisakymus dėl lėšų gynybai: torpeduoja saugumo pamatus

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis svarsto, kad galbūt „Nemuno aušros“ pirmininko pastarieji pasisakymai buvo suderinti su socialdemokratais.
„Aš noriu priminti tiek Seimo pirmininko, tiek premjerės, tiek ir krašto apsaugos ministrės pasisakymus, kad Žemaitaitis grėsmės ir kažkokio pavojaus nei koalicijai, nei valstybei nekelia, rizikos laipsnis sumažėjęs. Tai gal suderintos tos pozicijos yra“, – Eltai teigė parlamentaras.
„Be „Nemuno aušros“ frakcijos 18 balsų būtų sunku priimti biudžetą. Socialdemokratai pagalbos į opoziciją nesikreipia, nors mes tikrai būtume pasirengę palaikyti tą užsibrėžtą tikslą, kad šalies gynybai būtų skiriamos tos lėšos, (...) jog 2030 m. turėtume tą pilną divizijos pajėgumą. Bet kol kas jie tokios paramos neprašo, tai gal jie tiesiog taip sutarė“, – tęsė S. Skvernelis.
Pasak jo, tokie „aušriečių“ pirmininko pareiškimai nėra kažkas naujo ir neturėtų stebinti. Anot politiko, dar šių metų sausį Valstybės gynimo tarybai (VGT) nusprendus gynybai skirti 5-6 proc. iki 2030 m., R. Žemaitaitis skeptiškai atsiliepė apie tokį tikslą.
„Tuo metu (R. Žemaitaitis – ELTA) labai aiškiai pasakė poziciją, tai nieko naujo. Gaila tik, kad didiesiems koalicijoms partneriams visa tai yra priimtina ir tinkama“, – sakė S. Skvernelis.
R. Žemaitaitis apie VGT išsikeltą tikslą tuo metu atsiliepė kaip apie neįgyvendinamą ir neracionalų. Be to, „aušrietis“ akcentavo, VGT yra rekomendacinio pobūdžio ir nei Seimui, nei Vyriausybei neprivalu laikytis tarybos sprendimų.
Kasčiūnas: arba cinizmas, arba nesupratimas
Savo ruožtu Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas kartoja, kad socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė tampa R. Žemaitaičio įkaite.
„Socialdemokratų vadovaujama Vyriausybė tampa Žemaitaičio įkaite. Tokie pasisakymai ir iniciatyvos mažinti gynybos finansavimą iš principo torpeduoja visos gynybos pamatus ir visus mūsų valstybės gynybos planus“, – tvirtino L. Kasčiūnas.
Konservatoriaus teigimu, nacionalinė divizija neprieštarauja Vokietijos brigados projektui. Anaiptol, pabrėžė parlamentaras, divizija yra kone būtinoji sąlyga turėti sąjungininkų pajėgas Lietuvoje.
„Vokietijos brigada ir jos vaidmuo gynybos planuose yra su sąlyga, kad ir mes, kaip valstybė, būsime pasiruošusi tuose gynybos planuose dalyvauti, visavertiškai su savo divizijos pajėgumais. Remtis vien tik brigada yra nesąžininga sąjungininkų atžvilgiu, nes tu privalai pirmiausią investuoti į savo gynybą“, – sakė jis.
„Kitaip tariant, arba visiškas cinizmas, arba nesupratimas reikalų, kurie susiję su gynyba. Bet čia yra tikslinga veikla – torpeduoti gynybos pamatus. Akivaizdu, tai yra jo modus operandi“, – tikino L. Kasčiūnas.
Pasak politiko, konservatoriai yra pasirengę blokuoti R. Žemaitaičio iniciatyvas dėl gynybos finansavimo mažinimo.
Jis taip pat pritarė ir S. Skvernelio pasvarstymams, kad galbūt R. Žemaitaičio pareiškimai buvo suderinti su socialdemokratais.
„Gali būti, visiškai gali būti. Jis bus blogas policininkas, jie neva bus geri policininkai. (...) Tai yra valdančioji koalicija ir jų sprendimai, ir jų partnerių pareiškimai jautriais strateginiais valstybės klausimais yra visų atsakomybė. Tai, ką šneka Žemaitaitis, tai, ką jis siūlo, tikrai yra ir socialdemokratų atsakomybė“, – akcentavo L. Kasčiūnas.
V. Čmilytė-Nielsen: nustebintų, jeigu palaikytų ambicingus tikslus
Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigia nenustebusi dėl tokių „aušriečio“ pasisakymų, nes, pabrėžė politikė, tai yra nuoseklus R. Žemaitaičio veikimas.
„Nenustebino toks Žemaitaičio pareiškimas. Jis juk nuosekliai kiekviena proga pasisako prieš gynybos stiprinimą, daro veiksmus, jo atstovai veikia taip, kad valstybė būtų kuo mažiau atspari. Nustebintų, jeigu jis palaikytų ambicingus tikslus gynybos srityje“, – Eltai komentavo liberalė.
„Tai jis ir daro, tai yra vienas iš jo veikimo tikslų, tik aklas gali to nematyti arba socialdemokratai“, – pridūrė ji.
Liberalė taip pat pabrėžė, kad R. Žemaitaičio pareiškimai daro žalą valstybei. Anot jos, kol socialdemokratai suteiks savo koalicijos partneriui tribūną, tol R. Žemaitaitis ir skleis savo pasisakymus.
„Socialdemokratai negali nesuvokti, kad jų pagrindinis koalicijos partneris nuolat pakišinėja koją gynybos temoje. Ir antisemitiniai pasisakymai Vokietijos brigados dislokavimo kontekste yra labai tiesmuka ir tiesioginė žala“, – sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Nieko kito iš jo (R. Žemaitaičio – ELTA) tikėtis negali. Tol, kol socialdemokratai jį laikys koalicijoje, jam suteiks tribūną, jis ta tribūna naudosis. Tikrai darys tą ir toliau. Klausimas, kiek kantriai socdemai kentės ir kiek ilgai nepripažins, kad daroma žala valstybei. Ne jiems, bet valstybei“, – akcentavo parlamentarė.
ELTA primena, kad sekmadienį laidoje „Elta savaitė“ „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis ragino kol kas atidėti divizijos vystymą ir gynybos biudžeto lėšas visų pirma nukreipti pasirengimui priimti Vokietijos brigadą. Politikas taip pat akcentavo sieksiantis, kad kitų metų valstybės biudžete krašto apsaugai būtų skirta ne daugiau nei 5 proc. nuo BVP produkto.
R. Žemaitaičiui užsiminus, kad gynybai neturėtų būti skiriama daugiau nei 5 proc. nuo BVP, premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas tikina, kad ši sritis yra pernelyg svarbi ir negalima kalbėti apie mažesnį finansavimą gynybai.
Kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.
