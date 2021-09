Oficialu: Vilnius ir Kaunas pradeda šildymo sezoną

Šią žinią TV3 žinioms patvirtino Kauno miesto savivaldybė. Anot jų, pirmiausia šildymas bus įjungtas darželiuose, mokyklose ir gydymo įstaigose.

„Dėl smarkiai atvėsusių orų nuspręsta pradėti šildymo sezoną ten, kur tai yra būtina – miesto mokyklose, vaikų darželiuose bei sveikatos priežiūros įstaigose. Šiluma įstaigas pasieks per kelias artimiausias dienas.

Dėl šildymo daugiabučiuose bus sprendžiama šiomis dienomis. Kol kas stebime orų prognozes.

Primename, kad gyventojai gali patys savarankiškai nuspręsti, kada pradėti šildymo sezoną. Tam tereikia daugumos namo gyventojų pritarimo.

Neišvengiamai artėjant šildymo sezonui, svarbu pastebėti, jog, lyginant su kitais didžiaisiais miestais, kauniečiams šilumos kainos pokytis bus pats mažiausias – vos apie 3 proc. Didžiausią įtaką kainos augimui turi brangstantys ištekliai – biokuras ir dujos“, – komentavo Kauno savivaldybės Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus vedėjas Raimundas Endrikis.

Šildymo sezono pradžią skelbia ir Vilnius. Vilniaus miesto savivaldybės administracija nusprendė nuo šiandien pradėti šildymo sezoną sostinės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo bei sveikatos priežiūros įstaigose. Vis dėlto galutinį sprendimą, ar įjungti šildymą patalpose, pagal poreikį priims įstaigų vadovai.

Centrinį šildymą likusiems Vilniaus gyventojams ir sostinėje veikiančioms įstaigoms savivaldybė planuoja įjungti nukritus temperatūrai ir nebenumatant atšilimo.

„Centrinio šildymo visiems Vilniaus gyventojams ir įstaigoms neskubame įjungti dėl kelių priežasčių. Pirmiausia dėl to, kad didžioji dalis sostinės namų dar nėra tam pasiruošę. Šilumos punktų ir vidaus sistemų parengimo ir remonto darbus administratoriai yra atlikę tik 41 proc. visų Vilniaus šilumos tinklų aptarnaujamų pastatų. Kita vertus, savaitės pabaigoje numatomas atšilimas, todėl taip anksti pradėti šildyti patalpas ne visai racionalu. Primenu, kad nenorintys laukti gyventojai gali savarankiškai nuspręsti anksčiau pradėti šildymo sezoną“, – sako Vilniaus miesto vicemeras Valdas Benkunskas.

Kainos bus didesnės

Su naujienų portalu tv3.lt bendravęs Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vyriausiasis specialistas Mantas Paulauskas atkreipė dėmesį ir į tai, kad šiemet šildymo kainos bus didesnės nei pernai. Esą praėjęs šildymo sezonas buvo rekordiškai pigus:

„Šį šildymo sezoną prognozuojama apie 30 proc. aukštesnė šilumos kaina, lyginant su pernai metais buvusiu rekordiškai pigiu šildymo sezonu. Tai lemia jau šiuo metu beveik 25 proc. pabrangęs biokuras ir daugiau nei dvigubai pabrangusios gamtinės dujos.“

REKLAMA

Specialistas pateikė ir šilumos kainų palyginimą bei prognozuojamas artėjančio šildymo sezono kainas. Pavyzdžiui, 2020-2021 m. vidutinė šilumos kaina siekė 4,6 euro centus už kilovatvalandę. Tai reiškia, kad sovietinės statybos nerenovuotame daugiabutyje 60-ies kvadratinių metrų butui per mėnesį kainuodavo apie 52 eurus.

Šiemet prognozuojama kilovatvalandės kaina sieks apie 5,75 euro centus, o tokiam pačiam butui per mėnesį teks sumokėti apie 65 eurus.

Specialistai prognozuoja, kad itin prastos būklės senos statybos name, tokio pat dydžio butui šilumos kaina šiemet gali siekti net apie 120 eurų per mėnesį. O naujos statybos ar renovuotuose namuose tokio pat ploto butus turintys savininkai už šilumą vidutiniškai turėtų sumokėti po 31 eurą per mėnesį.

Daugiau apie tai skaitykite čia.