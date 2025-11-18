 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

NVSC: įtarimas dėl dar vieno difterijos atvejo – nepasitvirtino

2025-11-18 20:45 / šaltinis: ELTA
2025-11-18 20:45

Lapkričio pradžioje Lietuvoje nustačius įvežtinį difterijos atvejį, ši liga buvo įtariama dar vienam asmeniui. Pirmadienį iš gydymo įstaigos gauta informacija, kad šis įtarimas nepasitvirtino – laboratorinių tyrimų rezultatai yra neigiami, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

NVSC: įtarimas dėl dar vieno difterijos atvejo – nepasitvirtino

Lapkričio pradžioje Lietuvoje nustačius įvežtinį difterijos atvejį, ši liga buvo įtariama dar vienam asmeniui. Pirmadienį iš gydymo įstaigos gauta informacija, kad šis įtarimas nepasitvirtino – laboratorinių tyrimų rezultatai yra neigiami, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

REKLAMA
0

Institucija primena, kad lapkričio 8 d. difterija buvo diagnozuota trečiosios šalies (ne ES) piliečiui, kuris į Lietuvą atvyko nelegaliai, jau pasireiškus ligos simptomams. Vėliau asmuo mirė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NVSC nustatė daugiau kaip 60 sąlytį su juo turėjusių asmenų (kartu atvykę asmenys, medikai, pasienio darbuotojai), kuriems skirtos profilaktinės priemonės: skiepai po sąlyčio, profilaktinis antibakterinis gydymas, sveikatos stebėjimas. Sąlytį turėjusių asmenų sveikatos stebėjimo laikotarpis yra pasibaigęs. Pasak centro, šiems asmenims simptomai nepasireiškė.

NVSC duomenimis, Lietuvoje šios ligos atvejų neregistruojama jau 14 metų. Paskutinis atvejis buvo užregistruotas 2011 metais, o mirties atvejis – 2008 m.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų