Kaip rašoma teismo nuosprendyje, kartu su nenustatytais asmenimis Irako pilietis šiemet balandį iškasė tunelį po žeme per Lietuvos valstybės sieną Baravykinės kaime, Lavoriškių seniūnijoje, Vilniaus rajone, prieigose ties valstybės sienos ženklais. Pro šį tunelį iš viso pralindo 30 neteisėtų migrantų.
Tunelis žemėje buvo iškastas už maždaug 8 metrų atstumu nuo tvoros su koncertina, jo ilgis – 59 cm, plotis – 49 cm, gylis – apie 136 cm. Už tokį iškastą tunelį Irako piliečiui buvo pažadėtas 40 tūkst. JAV dolerių atlygis.
Irako pilietis pripažintas kaltu dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo ir neteisėto užsieniečių gabenimo organizuotoje grupėje. Kadangi jis kaltės neneigė, prisipažino, byla buvo išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, todėl jam skirta trečdaliu mažesnė bausmė, nei numato įstatymas už tokio pobūdžio nusikaltimus.
Užsienietis teismui pasakojo, kad iš pradžių jis norėjo nuvykti į Europą, tačiau Baltarusijoje sutikti asmenys pasiūlė jam dirbti su šiais ir taip užsidirbti daug pinigų. Susigundęs pasiūlymu ir pažadėtu 40 tūkst. JAV dolerių atlygiu už nelegalų asmenų atgabenimą, jis Baltarusijoje prabuvo penkis mėnesius ir ryžosi padaryti šį nusikaltimą.
Pasak kaltinamojo, jį suplanavo ir visus reikalingus įrankius nupirko du kurdai ir vienas afganistanietis. Atvykęs prie valstybės sienos jis kartu su dar dviem kurdų tautybės vyrais iškasė tunelį iš Baltarusijos į Lietuvos pusę. Iškasus tunelį jis padėjo nelegaliai valstybės sieną kirsti 29 Afganistano ar Pakistano piliečiams (iš viso sieną kirto 30 asmenų – 29 migrantai ir jis pats).
Perėjus valstybės sieną, jis su asmenų grupe toliau ėjo Lietuvos teritorija. Jų tikslas buvo pasiekti iš anksto nurodytą vietą ir ten laukti taksi automobilių, kuriems atvažiavus reikėjo palaukti keletą minučių ir tuomet į automobilius įsodinti po 5–6 žmones, kuriuos turėjo nuvežti į Lenkiją. Savo veiksmus jis koordinavo su moterimi iš Baltarusijos, vardu Mela, susirašinėdamas su šia rusų kalba.
Nuėjus apie 3–5 kilometrus, Irako pilietis buvo sulaikytas Lietuvos pasieniečių.
Kurtas migrantų gabenimo planas
Teisėjas Mindaugas Ražanskas nustatė, kad 2026 m. balandžio mėnesį Vilniaus rajone, Lavoriškių seniūnijoje, buvo įgyvendinamas iš anksto suplanuotas neteisėto migrantų gabenimo planas. Jo dalyvių veiksmus koordinavo ikiteisminio tyrimo metu nenustatyti asmenys, tarp jų – ir buvę Baltarusijos teritorijoje. Jie perduodavo informaciją apie valstybės sienos kirtimo vietą, laiką, maršrutus ir koordinuodavo migrantus turėjusių gabenti vairuotojų veiksmus.
Kartu su Irako piliečiu nuteistas ir Sakartvelo pilietis ir Lenkijoje gyvenę bei du jauni Ukrainos piliečiai. Šie užsieniečiai pagal koordinatorių nurodymus automobiliais atvyko į skirtingas Vilniaus rajono vietoves, kur turėjo paimti neteisėtai valstybės sieną kirtusius asmenis ir nugabenti juos į Lenkiją.
Už vieno žmogaus pervežimą jiems buvo pažadėta nuo 150 iki 300 eurų. Vis dėlto migrantų paimti jie nespėjo – visus tris sulaikė pareigūnai.
Vienas ukrainiečių teisme pasakojo, kad susirašinėjimo programėlėje „Telegram“ jis rado grupę, kurioje buvo siūloma neblogai uždirbti iš žmonių pervežimo. Savo vardu išsinuomojęs automobilį „Toyota Proace“ jis iš Varšuvos atvyko į Vilnių. Čia jis dvi dienas gyveno hostelyje miesto centre ir laukė koordinatoriaus, nurodymų, nes žmonės dar nebuvo pasiruošę, reikėjo palaukti, kol šie susirinks daiktus ir kirs sieną.
Trečią dieną sulaukęs skambučio apie pasiruošusius žmones ir gavęs koordinates, ukrainietis išvyko nurodytu maršrutu. Kelionė iš Vilniaus centro, iš kurio jis išvažiavo tamsiu paros metu (apie 20–21 val.), truko apie 40 minučių. Jam buvo nurodyti penki maršruto taškai, iš kurių penktasis buvo galutinis. Ketvirtajame taške stovėjo tamsiai mėlynos arba juodos spalvos automobilis „Volkswagen Passat“, o jis pats koordinatoriaus nurodymu nuvažiavo į penktąjį tašką, esantį maždaug už 5 minučių kelio nuo ketvirtojo.
Atvykęs į galutinį tašką, jis pateko į kaimo vietovę, kurioje stovėjo nedideli namai. Jis koordinatoriui parašė, kad atvyko, ir jam buvo liepta palaukti žmonių. Miške jis laukė apie 5 minutes. Tik atvykęs į šią vietą ir pažiūrėjęs į „Google Maps“ žemėlapį telefone jis pamatė esantis prie Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos.
Pasak vyro, dar laukdamas Vilniuje jis sužinojo, jog asmenys bando nelegaliai pereiti sieną ir nespėjo to padaryti pirmąją dieną. Tuo metu, kai jis važiavo šių paimti, jis jau žinojo, jog jis veš žmones, neteisėtai perėjusius Lietuvos valstybės sieną. Ukrainietis sakė, kad, gyvendamas Lenkijoje, apie migrantų krizę buvo šiek tiek girdėjęs.
Kitas ukrainietis teismui pasakojo, kad pastaruoju metu jis gyveno Varšuvoje, dirba gamykloje, gaminančioje pakuotes iš kartono. Būdamas Lenkijoje, jis nusprendė papildomai užsidirbti. Socialiniame tinkle „Facebook“ jis rado darbo pasiūlymą pervežti po Europą žmones, buvo siūlomas apie 3 000 – 4 000 eurų per mėnesį atlygis, taip pat buvo reikalinga turėti automobilį. Susiekęs su įmone, jis jis sutarė pabandyti padaryti vieną reisą. Jam pažadėjo po reiso sumokėti po 150 eurų už žmogų. Įtarimų, kad darbas gali būti nelegalus, jam iš pradžių nekilo.
Sakartvelo piliečiui už pasikėsinimą neteisėtai gabenti užsieniečius organizuotoje grupėje skirta 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, o abiem ukrainiečiams – po 8 mėnesius laisvės atėmimo.
Į visų nuteistųjų bausmės laiką įskaitytas jų laikino sulaikymo ir suėmimo metu išbūtas laikas.
Teismas taip pat nusprendė konfiskuoti nusikaltimams naudotus nuteistiesiems priklausiusius automobilius „Opel Corsa“ ir „Volkswagen Passat
Nuosprendis nėra galutinis ir gali būti skundžiamas.
ELTA primena, kad šiais metais pasienyje su Baltarusija buvo nustatyti 12 atvejų, kai migrantai po fiziniu barjeru iškasė tunelius patekimui į Lietuvą. Šie atvejai buvo nustatyti iki rudens, rudenį naujų atvejų dėl iškastų tunelių nefiksuota.
VSAT duomenimis, pernai Lietuvos šalies pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,65 tūkst. asmenų, šiemet – 1 962.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 26,5 tūkst. neteisėtų migrantų. Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.
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