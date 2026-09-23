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Nuteistam Ričardui Malinauskui – dar daugiau nemalonumų

Papildyta 16.11 val.
2026-09-23 15:51 / šaltinis: BNS
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2026-09-23 15:51
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Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Druskininkų savivaldybės eksmeroRičardo Malinausko įdarbinimo vyriausiuoju patarėju savivaldybės administracijoje.

Ričardas Malinauskas

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Druskininkų savivaldybės eksmeroRičardo Malinausko įdarbinimo vyriausiuoju patarėju savivaldybės administracijoje.

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„Įvertinusi viešojoje erdvėje pateiktą informaciją bei gautą pranešimą, STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktorės vyriausiojo patarėjo įdarbinimo aplinkybių“, – BNS trečiadienį nurodė STT.

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STT pradėjo aplinkybių patikslinimą dėl Ričardo Malinausko įdarbinimo aplinkybių

Tarnybos atstovė Renata Keblienė teigė, kad terminas, per kurį turi būti nuspręsta, ar pradėti tyrimą po aplinkybių patikslinimo, yra 20 darbo dienų.

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Kaip rašė BNS, R. Malinauskas patarėju dirbti pradėjo praėjusį penktadienį, jis nurodė, kad yra paskirtas administracijos direktorės. Savivaldybės administracijai šiuo metu vadovauja Vilma Jurgelevičienė.

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Buvęs meras sakė, kad jam pavestos įvairios užduotys – „nuo NATO, saugumo, iki atominio ginklo, įskaitant visokias kitokias smulkmenas“.

Druskininkų savivaldybės mere pirmadienį laikinai paskirta daugumos frakcijos „Už Druskininkus“ atstovė Violeta Grigorienė, jos pavaduotoju – tos pačios politinės jėgos atstovas Modestas Vitkauskas.

Ilgamečio savivaldybės mero R. Malinausko įgaliojimai buvo panaikinti po to, kai Apeliacinis teismas praėjusią savaitę paliko galioti jam skirtą apkaltinamąjį nuosprendį.

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Teismas politiką pripažino kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo bei skyrė jam 60 tūkst. eurų baudą. Jis jau sumokėjo teismo skirtą baudą, todėl galės dalyvauti kitąmet vyksiančiuose mero rinkimuose.

Kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras Druskininkuose nebus renkamas. V. Grigorienė pareigas eis iki kitų metų pavasarį vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų.

R. Malinauskas savivaldybei vadovavo nuo 2000 metų.

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