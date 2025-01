Nupuoštoms eglutėms sostinėje – daugiau kaip 100 surinkimo taškų: štai kam jas panaudos

Anot jos, eglutes taip pat bus galima priduoti visose Vilniaus regione esančiose didelių gabaritų ir žaliųjų atliekų surinkimo aikštelėse. Priimamos ir į vazonus įsodintos eglutės – jos vėliau bus persodintos atliekų surinkimo teritorijose.

„Kiemuose ar prie atliekų konteinerių paliktų eglučių vis mažėja. Miestiečiai vis atsakingiau žiūri į atliekų tvarkymą ir nupuoštas eglutes atneša į specialią surinkimo vietą. O mes stengiamės, kad gyventojams būtų patogu jas čia atnešti – didiname surinkimo vietų skaičių, prireikus pratęsiame surinkimo terminą“, – pranešime cituojamas Vilniaus savivaldybės Miesto aplinkos skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius.

Vilniaus savivaldybė gyventojams primena, kad paliekant eglutes joms skirtose specialiose aikštelėse gyventojai turi pasirūpinti, kad Kalėdų medeliai būtų nupuošti, be plastiko ar pakavimo plėvelės, šiukšlių maišų. Tuo metu jei per žiemos šventes džiuginusi eglutė buvo įsodinta į vazoną, ją aikštelėje reikėtų palikti be vazono.

REKLAMA

REKLAMA

Surinktus medelius naudos biokurui

Skaičiuojama, kad pernai Vilniuje iš viso surinkta apie 15 076 kubinių metrų eglučių. Surinkti medeliai bus naudojami biokurui arba išvežti į žaliųjų atliekų kompostavimo aikšteles.

REKLAMA

Specialios aikštelės žaliaskarėms surinkti jau nuo penktadienio stovi ir keturiose uostamiesčio vietose – Žardininkų, Kuncų, Kretingos gatvėse bei Taikos prospekte.

Anot Klaipėdos savivaldybės, konteineriai su surinktomis eglutėmis bus iš šių vietų bus išvežti sausio 13 dieną.

Visą mėnesį eglutės bus priimamos ir Klaipėdos rūšiavimo atliekų centro (KRATC) atliekų surinkimo aikštelėse. Taip pat sausio mėnesį nupuoštas eglutes gyventojai galės palikti prie konteinerių viešose erdvėse bei daugiabučių kiemuose.