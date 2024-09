NKC: per pusmetį atlikta per 37,4 tūkst. kraujo donacijų, 2 tūkst. daugiau nei pernai

Anot centro trečiadienį išplatinto pranešimo, tuo pačiu metu pernai donacijų buvo 35,6 tūkst., o 2022 metų pirmąjį pusmetį jų atlikta beveik 32,3 tūkstančio.

NKC ekspertų vertinimu, ta yra didžiulis šuolis.

„Nepaisant to, kad pastaruosius kelerius metus fiksuojamas bendras kraujo donorų, donacijų ir surinkto kraujo augimas, tačiau tokio donacijų skaičiaus augimo jau seniai nebuvo“, – teigiama pranešime. Šių metų pirmąjį pusmetį sulaukta 28,3 tūkst. donorų, 2023-aisiais tuo pačiu laikotarpiu –27,1 tūkst. donorų, o 2022 metais tuo pačiu metu – 25 tūkst. donorų. Pirmakarčių donorų šiemet per pirmąjį pusmetį sulaukta 3,8 tūkstančio. NKC direktoriaus Daumanto Gutausko teigimu, svarbu pirmakarčiams donorams laiku sugrįžti pakartotinei donacijai, t. y. per keletą mėnesių, o esamiems donorams atvykti rekomenduojama bent du kartus per metus.

„Skyrus vos keliolika minučių savo laiko ir dovanojus kraują, galima išgelbėti net tris gyvybes. Be donorų indėlio, medikai neturėtų galimybių suteikti sudėtingų gydymo paslaugų, pavyzdžiui, organų transplantacijų, išgydyti onkologinių pacientų, išgelbėti motinos ir jos naujagimio bei kitų pacientų gyvybes, kurie prarado daug kraujo dėl patirtų traumų, avarijų metu“, – sako D. Gutauskas. NKC primena, kad aukojant kraują, būtina būti sveiku – kraujo donorais negali būti žmonės, sirgę ar sergantys piktybinėmis ligomis, hepatitu B ir C, sifiliu, žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), taip pat kita sunkia lėtine ar pasikartojančia kraujotakos ar imuninės sistemos liga. Jei būtų perpiltas tokio donoro kraujas, pacientui yra didelė tikimybė užsikrėsti.

Kraują aukoti galima nuo 18 iki 65 metų: vyrai per metus gali duoti kraujo šešis kartus, moterys – keturis.