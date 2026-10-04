„Nežinau, kur esu“ – vienas dukros skambutis mamai per „Messenger“: paaiškėjo kraupi tiesa

Kaltę pripažinusio Kauno rajono gyventojo Mariaus L. (vardas pakeistas – aut. past.) situaciją palengvino tai, kad nebuvo nustatyta išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių.
Tad su paauglėmis gėręs ir ištvirkavęs vyras atsipirko bauda. Iš pradžių teismas Mariui L. paskyrė 6 tūkst. eurų baudą, bet dėl kaltės pripažinimo ši sumažinta trečdaliu – iki 4 tūkst. eurų. Maža to, jis 15 parų buvo praleidęs už grotų, o tai įvertinta 1,5 tūkst. eurų. Tad galutinė subendrinta bausmė – 2,5 tūkst. eurų bauda.
Prisipažino dėl visko
Bylos duomenimis, Marius L., būdamas pilnamečiu, laikotarpiu nuo 2021 m. vasario 18 d. 22 val. iki 2021 m. vasario 19 d. 3 val., savo automobiliu BMW atsivežė dvi nepilnametes į soduose esančius namus Kauno rajone.
Tuomet su abiem šiomis nepilnametėmis kartu išgėrė 1 litrą degtinės. Tokiu būdu jis nepilnametes nugirdė alkoholiu. Tuo pat metu ir toje pačioje vietoje, pats būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, jis lytiškai santykiavo su paauglėmis.
Pabrėžiama, kad jaunas vyras žinojo, jog abi merginos dar nėra sulaukusios 16 metų. Nors nebuvo nustatyta išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių, tačiau kaltinime pabrėžta, kad tokiu elgesiu buvo pažeista nepilnamečių seksualinio apsisprendimo laisvė ir neliečiamumas.
Pats Marius L. kaltu prisipažino visiškai. Jis patvirtino, kad tą naktį atsivežė dvi nepilnametes į Kauno rajone esančius namus. Mergaitės savo amžiaus nuo jo neslėpė. Bet tai nesutrukdė su jomis išgerti 1 litrą degtinės.
Vaikinas pasakojo, kad prieš merginas jokios prievartos, jog jos gertų alkoholį nevartojo. Jos tą darė savo noru. Degtinę gėrė virtuvėje, o vėliau persikėlė į greta esantį jo kambarį.
Ten esančioje lovoje, anot Mariaus L., jis turėjo lytinių santykių su abiem paauglėmis. Jaunas vyras teigė, kad prisipažįsta visiškai įvykdęs abu nusikaltimus ir dėl to gailisi bei ateityje pasižada nenusikalsti. Jis teismo prašė, kad būtų paskirta bauda, kurią sutinka sumokėti.
Migloti paauglių prisiminimai
Viena iš nukentėjusių mergaičių pasakojo, kad su šiuo vaikinu susipažino 2021 m. vasario mėnesį internetu.
Tada ji su klasės drauge ir tuo vaikinu sutarė susitikti. Vaikinas jas pasiėmė ir automobiliu nuvažiavo į jo namus, kur visi kartu gėrė degtinę.
Nuo jos vienai mergaičių pasidarė bloga. Paauglė pasakojo, kad tada ją nunešė į lovą ir ji užmigo. Pabudo apie 3 nakties. Paauglė teigė, kad dar susirašinėjant su vaikinu ji pasakė, kad jai 14. Jis teigė, kad jam 22 metai, pridūrė, jog gyvena su močiute.
Paauglė pasakojo, kad atsimena, jog bučiavosi su vaikinu, kai su juo šoko. Bet pabrėžė, kad su juo lytinių santykių neturėjo.
Kita nepilnametė pasakojo, kad tą vakarą buvo susitikusios su draugėmis visos, susitarė, kad liks pas draugę miegoti. Jos mama susitarė su draugių tėvais dėl to. Tuo metu jos draugė susitarė su tuo vaikinu, kad jie trise susitiks.
Paauglė pasakojo, kad išgėrus degtinę vaikinas su jos drauge pradėjo glamonėtis. Jai tai visiškai netrukdė. Ji nesusivokė, kas vyksta, tačiau nekreipė dėmesio. Paauglė pasakojo, kad naktį jai paskambino mama. Nepilnametė bijojo, kad mama supras, jog ji girta. Bandė įtikinti, kad ji pas draugę, jog viskas yra gerai.
Bet mama paprašė, kad paskambintų per „messengerį“ ir, kad matytųsi vaizdas. Paauglė paskambino per „messengerį“, bet pasakė, kad ji su drauge viršuje, o kitos apačioje, todėl negali jų parodyti.
Tačiau mama pareiškė, kad atvažiuos patikrinti ar ji tikrai pas draugę ir pasiims ją. Paauglė sunerimo ir po dar vieno mamos skambučio prisipažino, kad nežino, kur šiuo metu yra. Ji paprašė vaikino pasakyti adresą, bet jis nepanoro jo atskleisti ir pasakė, jog nuveš į Kadagių slėnį.
Ten paauglė ir sutarė susitikti su mama. Vaikinas vežė jas abi, tačiau tą paauglę, kurios mama skambino, paleido ne pačiame Kadagių slėnyje, o šalia jo. Tepasakė „eik tiesiai ir prieisi“. Ji išlipo iš mašinos, sunkiai paėjo, net krito į sniego pusnį.
Bet tada išgirdo mamos balsą, jos susitiko, nuėjo į mašiną ir tada ji susivokė, kad draugė liko to vaikino automobilyje. Pagalvojo, kad ji nueis miegoti, prasiblaivys ir tas vaikinas parveš ją namo.
Paauglė pasakojo, kad jos mama iškvietė policiją, bet tuose namuose, kur jos prieš tai leido laiką, nieko nebuvo. Kitą paauglę po kelių valandų paieškų pavyko surasti kelyje, bandančią grįžti namo.
Išgelbėjo mamų rūpestis
Nežinia, kaip viskas būtų pasibaigę, jei ne susirūpinusių mergaičių mamų elgesys. Viena jų pasakojo, kad jos dukra su klasioke ir anksčiau yra viena pas kitą (arba pas kitas drauges) miegojusios. Žinoma, su tėvų žinia.
Taip turėjo būti ir 2021 m. vasario 18-sios vakarą. Ji grįžo iš darbo. Namuose buvo jos abi dukros ir dar dvi mergaitės. Viena iš dukrų paprašė leisti joms miegoti pas kitą namuose. Moteris susiskambino su tos mergaitės tėvu ir šis patvirtino, kad mergaitėms leidžia likti nakvoti pas juos namuose.
Bet prieš 23 val. sulaukė kitos mergaitės mamos skambučio, kuri pasakė, kad jų dukrų nėra minėtos draugės namuose. Motina iš karto skambino dukrai, ši atsiliepė ir pasakė, kad yra pas tą draugę. Supratusi, kad mergaitė meluoja, mama paprašė per telefoną parodyti tą draugę.
Jai sukėlė įtarimą dukros paaiškinimas, kad draugė tai tualete, tai kažkur kitur. Taip pat dukros kalba pasirodė nerišli. Abiejų mergaičių mamos kartu vyko ieškoti savo dukrų. Viena jų pasakė, kad reikėtų atvykti į Kadagių slėnį.
Privažiavus ten viena mama liko laukti vietoje, o kita važinėjo aplinkui, ieškodama sodų, kuriuose galėtų būti paauglės. Tada vienai mamai paskambino dukra ir pasakė, kad nežino kur eina, bet šone yra miškas.
Galiausia, pirmą mergaitę pavyko surasti. Bet antroji dar buvo neaišku kur. Moterys iškvietė policiją ir visi kartu ieškojo antros paauglės. Ją, taip pat einančią keliu, pavyko surasti po kelių valandų.
Vienos merginos dukra teigė, kad nieko neprisimena. Kita taip pat nenorėjo kalbėti su savo mama apie tai, kas nutiko. Tiesa, vienai mamai pavyko nugirsti, kaip jos dukra kalbėjosi su sese ir šiai papasakojo apie daugiau detalių apie „vakarėlį“ soduose.
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