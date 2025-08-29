Netylant spekuliacijoms žiauriai nužudžius 15-metį – advokato kirtis: „Ar galite nusiraminti ir užsiimti savo reikalais?“

Iki šiol vyksta ikiteisminis tyrimas, kurio detalių Generalinė prokuratūra griežtai neatskleidžia.
Taip pat nekomentuojama informacija ir apie tai, koks dabar yra tyrimo etapas, ar įtariamajam nusikaltėliui paskirtos kokios nors ekspertizės ar kada galima tikėtis tyrimo pabaigos.
Pasak Generalinės prokuratūros atstovės spaudai Gintarės Šatkauskienės, šio tyrimo detalės ypatingai apsaugotos dėl to, kad įtariamasis yra nepilnametis. Vis dėlto ji atskleidžia, kad ties šiuo tyrimu yra intensyviai dirbama, nes tai yra rezonansinis įvykis, sukėlęs didelį visuomenės dėmesį.
Advokatas apie versijų ir motyvų kūrimą: palikime profesionalams
Vis dėlto viešoje erdvėje pasirodo labai daug įvairių svarstymų ir pasisakymų, neva ryškėjančių atskleistų nusikaltimo motyvų ir kitų prielaidų.
Advokatas Valdemaras Bužinskas pasisako neigiamai vertinantis bet kokių prielaidų kūrimą ir viešinimą, kol dar nėra aiškaus teismo sprendimo.
„Reikia turėti kantrybės, vis tiek vienaip ar kitaip šitas nusikaltimas bus išaiškintas ir tos detalės, kurios neliečia asmeninio gyvenimo, kurios nepažeidžia nepilnamečio asmens teisių, bus atskleistos. Bet kol vyksta ikiteisminis tyrimas tie visi populistiniai svarstymai, kas, kaip, kur – vieni smerkia, kiti užjaučia, treti irgi kažką, jie tikrai nereikalingi.
Lietuvoj kiekvieną dieną kažkoks įvykis įvyksta, bet tas, kas susiję su žmogaus gyvybe, su nusikalstama veika, palikime profesionalams. Tegu jie kuria versijas, tegu jie tas versijas tikrina ir kai jau bus galutinis rezultatas, tada visuomenei galima bus atskleist tiek, kiek galima“, – nurodo advokatas.
V. Bužinskas taip pat pabrėžia ne tik nepilnamečių duomenų apsaugą, bet ir moralės aspektą. Anot jo, labai svarbu suprasti abi šeimas, aplink juos esančius nekaltus žmones, kurie yra paveikiami kalbų.
Advokatas atvirauja, kad kaskart išgirstant įvairias diskusijas, prielaidas, jis linkęs paraginti nesigilinti.
„Jiems sakau: „Ar galite nusiraminti ir užsiimti savo reikalais?“ Juk šitie dalykai palieka žaizdas visam gyvenimui net ir tiems, kurie nenusikalto.
Saugokime vienas kito psichologinę sveikatą, nes ji labai sunkiai atsistato. Gyvenimas vienas duotas, o žmogui įvaryti depresiją ar privesti iki to, kad jis palūžtų, kas iš to? Kur toks žmogus dėsis? Kam jis reikalingas bus?“ – svarsto jis.
Naujausia žinia apie surinktą paramą
Iškart po tragiškos žinios Žvėryno bendruomenė suskubo rinkti paramą nukentėjusiai šeimai. Per itin greitą laiką buvo surinkta nemaža suma, o bendruomenės atstovai džiaugėsi, kad pagalba atėjo akimirksniu:
„Per vieną parą sulaukėme ne tik daugybės užuojautos žodžių, bet ir paaukota 2500 eurų. Ačiū kiekvienam – Jūsų gerumas ir solidarumas šildo.
Nuo senų laikų bendruomenės stiprybė pasireiškia tuo, kaip ji susitelkia nelaimės akivaizdoje. Ir šiandien matome – esame stiprūs kartu. Surinkti pinigai jau perduoti nukentėjusiai šeimai“, – buvo rašoma bendruomenės įraše „Facebook“ platformoje.
Žvėryno bendruomenės atstovė penktadienio rytą informavo apie naujausią žinią, kad pakartotinai rinktų aukų pavyko surinkti net dar daugiau.
„Pavyko surinkti 4525,15 eur. Dalis pervesta mamai. Ir toliau renkame“, – nurodė Žvėryno bendruomenės atstovė.
Surinkti pinigai jau perduoti nukentėjusiai šeimai bei auka renkama ir toliau.
Jei dar turite galimybę ir norą prisidėti – net ir simbolinė auka turi didelę prasmę.
Paramos sąskaita: „Tikroji Žvėryno Bendruomenė“ LT147189900010700481
Paskirtis: parama nukentėjusiai šeimai.
Kas gresia įtariamajam žudikui?
Teisininkai paaiškina, kokia griežčiausia bausmė gali laukti nepilnamečio nusikaltėlio, pripažinus jo kaltę. Labai svarbūs nužudymo motyvai, nes tai vėlgi turi įtakos galutiniam sprendimui. Pasak jų, dažnai nepilnamečių padarytų nusikaltimų motyvai būna labai savotiški, sunkiai suvokiami protu.
Vienas svarbiausių klausimų šiuo metu visuomenėje be to, kokie buvo nužudymo motyvai, yra ir tai, kokią bausmę už brutalų nužudymą turės atlikti paauglys, jeigu teismas pripažins jo kaltę.
Advokatas Valdemaras Bužinskas aiškina, kad nors Lietuvoje baudžiamojon atsakomybėn asmuo traukiamas tik nuo 16-os metų, vis dėlto už sunkius nusikaltimus, tokius kaip pastarasis, asmuo atsako jau nuo 14-os.
Paaiškėjus, kad žiauriu nužudymu įtariamas paauglys gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, advokato teigimu, maksimali laisvės atėmimo bausmė jam galėtų būti 10 metų.
„Maksimali laisvės atėmimo bausmė nepilnamečiui, o juo labiau ir mažamečiui, yra 10 metų. Ką jis bedarytų, didesnė laisvės atėmimo bausmė negali būti skiriama.
Tokia nuostata yra kartais piktnaudžiaujama, kiek mano praktikoje būdavo, jeigu grupinis nusikaltimas ir jame dalyvauja nepilnametis, tai labai dažnai jis būdavo verčiamas prisiimti visą atsakomybę. Kadangi jam maksimali bausmė bus 10 metų. Tuo tarpu, jeigu ten būtų visi pilnamečiai, tai bausmės būtų gerokai didesnės“, – nurodo V. Bužinskas.
Vis dėlto, advokatas atkreipia dėmesį, kad 10 metų – tai maksimali bausmė, todėl yra tikimybė, kad po teisminių procesų nusikaltėliui tiek gali ir neskirti.
Pasak jo, maksimali bausmė skiriama išimtiniais atvejais.
„Bendra taisyklė tokia, kad 10 metų skiriama labai retai, nes yra ir kitas dalykas – bausmės paskirtis, kuri nepilnamečių nusikaltėlių atveju vėlgi yra kitokia.
Jeigu suaugusiam žmogui bausmė skiriama, kad apsaugoti visuomenę nuo jo tolimesnių nusikalstamų veikų, jį izoliuoti, tai nepilnamečiams tokios nėra. Jiems tai dažniausiai yra susiję su tam tikromis auklėjimo priemonėmis“, – aiškina advokatas.
Advokatas: nepilnamečių padaromų nusikaltimų motyvai – sunkiai protu suvokiami
V. Bužinskas pasakoja, kad ne mažiau svarbūs yra ir nužudymo motyvai, nes tai vėlgi turi įtakos galutiniam sprendimui.
Pasak jo, nepilnamečių padarytų nusikaltimų motyvai būna labai savotiški, sunkiai suvokiami protu.
„Kalbant apie motyvus, tai vėlgi būna iš keršto, savanaudiškų paskatų, daug tų dedamųjų yra. Dėl to ikiteisminis tyrimas ir atliekamas, norint išsiaiškinti šituos klausimus.
Bet kas tai yra charakteringa, kad kartais nepilnamečių padaromi nusikaltimai savo motyvais būna labai savotiški, čia švelniai sakau, ir dažniausiai suprantami tiktai tam pačiam asmeniui, nes kada apklausų metu pradeda aiškinti, dėl ko jis taip pasielgė, tai sveiku protu kartais labai, labai sunku suprasti“, – pabrėžia jis.
Ekspertas, remdamasis savo praktika, nurodo ir vieną dažniausių motyvų, kuris paaiškėja paaugliams padarius žiaurius, smurtinius nusikaltimus. Jo teigimu – tai yra patyčios.
„Tos patyčios nebūtinai yra aiškiai matomos, yra ir psichologinių patyčių, kai elgiamasi kaip su pusiau žmogumi arba pastoviai įvelia jį į įvairias situacijas ir po to iš tų situacijų šaipomasi. Labai dažnai yra šaipomasi labai jautriais dalykais, pavyzdžiui, seksualiniais – filmuojant, fotografuojant vėliau visokius veiksmus.
Yra atvejų, kai sistemingai kartojami tokie dalykai net privedė prie savižudybės. O čia yra kaip benzino statinė, užtenka nedidelės kibirkštelės ir ji pratrūksta, lygiai kaip pastoviai žeminamas žmogus tampa pavojingas, nes tas žeminimas ir patyčios turi ribą, o kai sprogsta, tai pasireiškia labai žiauriomis priemonėmis“, – nurodo V. Bužinskas.
Kada nepilnametis gali būti nepakaltinamas?
Vis dėlto, būna ir atvejų, kai net ir žiaurų nusikaltimą padaręs asmuo gali likti nepakaltinamu. Advokatė Dovilė Murauskienė pasakoja, kad jeigu ikiteisminio tyrimo metu tyrėjams ir prokurorams kyla abejonių, kad asmuo neturi pilno supratimo apie savo veiksmų pavojingumą ir negali jų valdyti – tokiu atveju yra paskiriama teismo psichiatrijos ekspertizė.
„Jos metu ekspertai vertina, ar asmuo turėjo visišką supratimą nusikalstamų veikų padarymo metu, ar jis galėjo valdyti savo elgesį, ar galėjo suprasti savo elgesį ir pan. Paprastai nepakaltinamumą lemia psichikos būklę, tam tikra psichikos liga.
Labai įvairios tos būklės gali būti, bet iš esmės būklė, kuri paveikia mąstymą, gebėjimą valdyti savo veiksmus, tai tokiu atveju gali būti taikomas nepakalinamumo institutas ir asmuo nenuteisiamas, o pradedamas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo procesas ir priimamas teismo sprendimas, kokiu būdu gydyti, pašalinti tas priežastis, izoliuoti tą asmenį nuo visuomenės“, – nurodo D. Murauskienė.
Jeigu nusikaltimą padarytų jaunesnis nei 14 metų žmogus – kas tada?
Advokatė Dovilė Murauskienė paaiškina, kad Lietuvos įstatymai labai aiškiai atskiria baudžiamąją ir kitokio pobūdžio atsakomybę, kai nusikaltimą padaro jaunesnis nei 14 metų vaikas.
„Tėvai negali būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn už patį nusikaltimą, kurį padaro jų vaikas. Kitaip tariant, jeigu, pavyzdžiui, 13-os metų vaikas kažkokiu būdu įvykdytų nužudymą, jo tėvai nebūtų traukiami baudžiamojon atsakomybėn dėl to veiksmo. Už nusikalstamą veiką atsako tik tas asmuo, kuris ją padarė“, – pabrėžia advokatė.
Visgi, kaip pažymi D. Murauskienė, tai nereiškia, kad tėvai lieka visiškai be atsakomybės. Jei vaikas dar nesulaukęs įstatyme numatyto amžiaus padaro sunkią veiką, tėvams gali būti taikomos administracinės nuobaudos už nepriežiūrą ar pareigų nevykdymą.
„Dažniausiai tai būna administracinė atsakomybė – už netinkamą pareigų, įgaliojimų, vertybių diegimo neįvykdymą. Taip pat labai dažnai pritaikoma civilinė – materialinė atsakomybė, ypač kai reikia atlyginti padarytą žalą. Tokiais atvejais ieškiniai dažniausiai nukreipiami į tėvus, globėjus ar rūpintojus, nes vaikai paprastai neturi nei pajamų, nei turto“, – paaiškina ji.
Specialistė atkreipia dėmesį ir į tai, kad tokiose situacijose beveik visada įsitraukia vaiko teisių apsaugos tarnybos, kurios sprendžia, kaip toliau su vaiku dirbti, kokias poveikio priemones taikyti.
„Vaiko atvejo vadybos kontekste ieškoma priemonių, kurios galėtų paveikti formuojamą neteisėtą ar nusikalstamą elgesį. Vaikai gali būti siunčiami ir į specializuotas ugdymo įstaigas. Tačiau jeigu formaliai vaikas nėra sulaukęs 14 ar 16 metų – priklausomai nuo veikos pobūdžio – baudžiamoji atsakomybė jam negali būti taikoma. Tokiu atveju ikiteisminis tyrimas dažnai nutraukiamas arba net nepradedamas“, – aiškina D. Murauskienė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Čia ne eilinis nusikaltimas. Siūloma tylėti ir laukti??? Na na…