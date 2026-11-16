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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Netylant kalboms dėl premjero disertacijos – ISM rektoriaus atsakas

2026-11-16 14:19 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-16 14:19
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Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai pradėjus naują tyrimą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos, apgintos ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, pastarojo rektorius Dalius Misiūnas teigia, jog naujas tyrimas turėtų atsakyti į vis kylančius klausimus.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (12)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybai pradėjus naują tyrimą dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus disertacijos, apgintos ISM Vadybos ir ekonomikos universitete, pastarojo rektorius Dalius Misiūnas teigia, jog naujas tyrimas turėtų atsakyti į vis kylančius klausimus.

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„Teigiamai vertinu Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos sprendimą pradėti tyrimą dėl galimų akademinės etikos ir su jos nuostatų įgyvendinimu susijusių procedūrų pažeidimų. Esu tikras, kad nepriklausomas nacionalinės institucijos vertinimas leis atsakyti į vis dar kylančius klausimus dėl M. Sinkevičiaus daktaro disertacijos“, – pirmadienį universiteto išplatintame komentare teigė jis.

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Spalio pabaigoje pranešė atradusi plagijavimo atvejus

Prieš tai galimus plagiato atvejus premjero disertacijoje tyrė ISM Etikos komisija, kuri spalio pabaigoje pranešė nustačiusi penkis plagijavimo atvejus ir du teksto sutapties, svetimo teksto naudojimo, bet ne plagiato atvejus.

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Komisijos vertinimu, M. Sinkevičius pažeidė universiteto Etikos kodekse įtvirtintą akademinio sąžiningumo principą ir Doktorantūros reglamente numatytą disertacijos savarankiškumo reikalavimą. Jam suteiktas pusmetis nustatytiems pažeidimams ištaisyti, tačiau nesiūloma dėl to iš karto naikinti mokslų daktaro laipsnio.

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Pasak D. Misiūno, ISM Etikos komisija atliko išsamų tyrimą ir nustatė akademinės etikos pažeidimų, įskaitant plagijavimo atvejus, jis šiuos pažeidimus vertina rimtai.

„Nustatyti pažeidimai rodo, kad anuomet veikusi doktorantūros kokybės kontrolė nebuvo pakankamai veiksminga. Nors disertacija apginta prieš vienuolika metų, tai nekeičia universiteto atsakomybės. Todėl dabar dar kartą įvertiname ir stipriname savo vidinius kokybės saugiklius, kad tokios situacijos ateityje nepasikartotų“, – teigė jis.

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„Pasitikiu ISM Etikos komisijos kompetencija ir jos atliktu darbu. Kartu suprantu, kad visuomenei gali kilti klausimų dėl pasirinkto pažeidimų atitaisymo būdo ir jo teisinio pagrindo. Ypač atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos teisės aktuose nėra išsamiai reglamentuota, kaip tokios situacijos turėtų būti sprendžiamos. Būtent todėl svarbus Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos vertinimas. Sulaukę tyrimo išvadų, jas atidžiai įvertinsime ir, jeigu reikės, priimsime papildomus sprendimus“, – pabrėžė D. Misiūnas.

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Rektorius be kita ko pažymėjo nemanantis, kad pagal vieną prieš daugiau nei dešimtmetį apgintą disertaciją būtų teisinga spręsti apie visos ISM doktorantūros kokybę.

Pradėjo tyrimą gavusi pareiškėjo skundą

Kaip skelbė BNS, akademinės etikos kontrolierė tyrimą dėl disertacijos pradėjo penktadienį gavusi pareiškėjo skundą. Tas pats pareiškėjas į kontrolierę buvo kreipęsis ir anksčiau, tačiau tuomet skundas buvo persiųstas ISM universitetui.

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Kontrolierės prašoma konstatuoti plagiato ir mokslinio nesąžiningumo pažeidimus, o nustačius šiurkščius akademinės etikos pažeidimus – įpareigoti universitetą panaikinti sprendimą dėl M. Sinkevičiui suteikto mokslo daktaro laipsnio.

Pareiškėjo teigimu, spalio pabaigoje ISM Etikos komisija jau pripažino plagiato ir disertacijos savarankiškumo reikalavimo pažeidimus, tačiau didelė dalis nustatytų tekstinių sutapčių nebuvo tinkamai įvertintos.

Pats M. Sinkevičius yra pripažinęs nustatytus pažeidimus ir žada parengti viešai skelbiamą disertacijos atitaisymo priedą.

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