Netoli Vilniaus nuo kelio nuvažiavusiame automobilyje rasta kontrabandinių rūkalų

Kaip pranešė policija, nuo kelio nuvažiavęs ir į pakelės medį atsitrenkęs automobilis apie 20.40 val. buvo pastebėtas Rudaminos seniūnijoje, Pyšnios viensėdyje.
Automobilio bagažinėje buvo rastos septynios kartoninės dėžės su 3,5 tūkst. pakelių cigarečių, pažymėtų Baltarusijos banderolėmis. Rastų cigarečių vertė siekia 18 165 eurus.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!