TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Netoli Vilniaus nuo kelio nuvažiavusiame automobilyje rasta kontrabandinių rūkalų

2025-08-28 12:31 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 12:31

Trečiadienio vakarą Vilniaus rajone nuo kelio nuvažiavusiame automobilyje „BMW“ rasta kontrabandinių cigarečių.

Policija. ELTA / Andrius Ufartas

0

Kaip pranešė policija, nuo kelio nuvažiavęs ir į pakelės medį atsitrenkęs automobilis apie 20.40 val. buvo pastebėtas Rudaminos seniūnijoje, Pyšnios viensėdyje.

Automobilio bagažinėje buvo rastos septynios kartoninės dėžės su 3,5 tūkst. pakelių cigarečių, pažymėtų Baltarusijos banderolėmis. Rastų cigarečių vertė siekia 18 165 eurus. 

Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis.

