Nerijus Maliukevičius apie išpuolį Maskvoje: „Tai yra tiesioginis Putino silpnybės atskleidimas“

Apie tai laidoje „Dienos komentaras“ kalbėjo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas Nerijus Maliukevičius.

Atsakomybę dėl teroro išpuolio Maskvoje prisiėmė Islamo valstybė, tuo metu pati Maskva aiškina, kad dėl to, kas įvyko, kalta Ukraina. Kokia Jūsų versija?

„<...> Tai yra tiesioginis Putino silpnybės atskleidimas. <...> Tuo metu, kai labai vizualiai vyksta rinkimų farsas, suorganizavo teroro komunikaciją ir Putinas atsidūrė ties tokia dilema: reikia rasti, kas yra kalti. Jeigu tu įvardini, kad tai yra kažkoks Vakarų sąmokslas, Ukrainos sąmokslas, tada tu įgauni papildomų argumentų, kodėl apskritai vyksta karas, kodėl jį reikia stiprinti, o galbūt net svarstyti apie potencialią mobilizaciją ar panašiai“.

Apie mobilizaciją kalbama, kai svarstoma sąmokslo teorija, kad pats Putinas galėjo organizuoti šitą teroro aktą, nes ir namus pasprogdinęs yra kažkada. Ir tą galėjo padaryti, kad pateisintų mobilizaciją. Ar taip gali būti?

„Aš į sąmokslo versijas net nenoriu lįsti... Putinas paprasčiausiai išnaudos šitą galimybę, toliau siekdamas savo tikslų. Ir mobilizuodamas palaikymą, savo atžvilgiu, Rusijoje, ieškodamas tų priešų vaizdinių ir panašiai. Putinas yra oportunistas. Jisai gavo situaciją, kurią visaip kaip išnaudos“.

„The New York Times“ leidinys skelbia, kad Putino įvaizdžiui šitas įvykis nepatogiai kirto. Ar gali būti, kad „prigožinai“ prisidėjo prie to, kad ta reakcija būtų pavėluota, kad į Amerikos įspėjimus būtų nereaguojama?

„Aš manau, kad tai ne sąmokslo teorijų svarstymo klausimas. Tai, kad Putinas labai ilgai neišlindo iš savo to bunkerio su pareiškimu, tai nėra kažkoks atsitiktinumas, tai yra dėsningumas. Putinas visada krizinėse situacijose išlaiko strateginę pauzę, jis galvoja variantus. <...>“.

Ar Jūs manot, kad visuomenė tuo tiki? Ar nėra taip, kad jau prieita ta riba, kai žmonės tuoj sakys: žiūrėkit, mūsų prezidentas silpnas?

„Apie tikėjimą Rusijos visuomenėje, tai čia apskritai – paradoksas. Rusijos visuomenė tiki ar netiki, kad rinkimai buvo legitymus Putino, ar Rusijos visuomenė tiki, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, yra ne karas? Tai yra, aš sakyčiau, tylus Rusijos visuomenės pritarimas, sutikimas ir pasidavimas tokiems Kremliaus melams. Todėl, kad tai suteikia savotišką komforto jausmą, kokio jis pageidaus“.

Daugiau sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio viršuje.