Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Komentarai ir analizė > Lietuva

Nerijus Mačiulis. Ar jau baigiasi Lietuvos ekonomikos spurtas?

2026-10-30 17:21 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-30 17:21
Pridėkite kaip šaltinį Google

Per trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuvos BVP sumažėjo 1 proc., bet buvo 2,3 proc. didesnis nei prieš metus. Lietuvos ekonomika pastarąjį penkmetį išsiskyrė itin stabiliu ir sparčiu ekonomikos augimu, tačiau šis išskirtinumas, panašu, išsikvepia.

Nerijus Mačiulis. ELTA

Per trečiąjį šių metų ketvirtį Lietuvos BVP sumažėjo 1 proc., bet buvo 2,3 proc. didesnis nei prieš metus. Lietuvos ekonomika pastarąjį penkmetį išsiskyrė itin stabiliu ir sparčiu ekonomikos augimu, tačiau šis išskirtinumas, panašu, išsikvepia.

REKLAMA
4

Šis Lietuvos ekonomikos augimo kluptelėjimas nėra visai netikėtas – antrąjį šių metų ketvirtį matėme vartojimo šuolį, kuomet apie pusantro milijardo eurų, atsiimtų iš antrosios pakopos pensijų fondų, gyventojai išleido įvairiausioms prekėms ir paslaugoms. Dabar stebime vartojimo grįžimą prie natūralios, einamosiomis pajamomis grįstos tendencijos. Be to, pastaraisiais mėnesiais neigiamos įtakos ekonomikos augimui turėjo prastesni statybų, transporto ir kai kurių kitų sektorių rezultatai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vartojimo nesustabdė įsibėgėjusi infliacija

Apskritai, šiemet Lietuvos gyventojų nuotaikų ir noro leisti pinigus visai nepaveikė nei rekordinės dyzelino kainos, nei viena didžiausių infliacijų Europos Sąjungoje (ES). Lietuvos gyventojų lūkesčiai dėl šalies ekonominių perspektyvų ir asmeninių finansų išlieka tarp optimistiškiausių Europoje.

REKLAMA
REKLAMA

Nors pensijų fondų pinigų įtaka vartojimui jau visai išblėso, trečiąjį ketvirtį metinis mažmeninės prekybos augimas vis dar viršijo 5 procentus. Kitaip sakant, kol kas geopolitinės rizikos, brangesnė energija ir infliacija labiau išgąsdino ekonomistus, nei vartotojus. 

REKLAMA

Klesti ne tik vartojimas, bet ir eksportas

Bendras ekonomikos augimas nėra nulemtas vien vartojimo – neišsikvėpė nei pramonės, nei paslaugų eksporto augimas. Šiemet apdirbamoji gamyba išaugo daugiau nei 5 proc., o vien rugsėjį augimas paspartėjo iki 7,6 proc. Tiesa, skirtingoms pramonės šakoms sekasi nevienodai – toliau sparčiai augo maisto, elektronikos ir kai kurie kiti aukštesnės pridėtinės vertės sektoriai, o labiau nuo darbo sąnaudų priklausomų ir su aštresne konkurencija susiduriančių įmonių rezultatai jau prastėjo.

REKLAMA
REKLAMA

Prie spartaus Lietuvos ekonomikos, užimtumo ir pajamų augimo vis daugiau prisideda ir eksportuojantys paslaugų sektoriai. Vien šiemet daugiau nei dešimtadaliu padidėjo ir aukštesnės pridėtinės vertės – finansinių, informacijos ir komunikacijų technologijų paslaugų – eksportas. Prie eksporto potencialo ir investicijų augimo prisidėjo ir palankios finansavimo sąlygos – verslo paskolų portfelis Lietuvoje šiuo metu yra beveik 16 proc. didesnis nei buvo prieš metus ir tai yra vienas sparčiausių augimų euro zonoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Nuo dešimtmečio pradžios – regiono lyderė

Lietuvos ekonomika po 3 proc. per metus augo jau ketverius metus iš eilės. Tokiu stabiliu ir sparčiu ekonomikos augimu gali pasidžiaugti vos kelios nedidelės ES valstybės. Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos ekonomika paaugo daugiau nei penktadaliu, o kaimyninių Latvijos ir Estijos ekonomikos didėjo mažiau nei dešimtadaliu.

REKLAMA

Lietuvos ekonomikos augimas nebuvo nulemtas vien vartojimo ar kelių verslo sektorių sėkmės. Nuo šio dešimtmečio pradžios Lietuvos apdirbamoji gamyba išaugo daugiau nei 40 proc., nors per tą patį laikotarpį Latvijoje ji didėjo vos 15 proc., o Estijoje išliko nepasikeitusi. 

Kitąmet – atvėsimas 

Kitais metais lėčiau augs viešojo ir privataus sektoriaus atlyginimai, nebedidės užimtumas, baigiasi ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (angl. RRF, recovery and resilience fund) lėšos, ECB dar padidins palūkanas, toliau didės konkurencija eksporto rinkose. Ekonomikos augimas nesustos, tačiau nereikėtų tikėtis, kad tęsis išskirtinis pastarųjų metų spurtas.

Komentaro autorius – „Swedbank“ vyriausiasis ekonomistas dr. Nerijus Mačiulis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų