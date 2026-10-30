Nerijus Mačiulis: spartaus ūkio augimo laikai baigėsi

„Trečiasis ketvirtis yra pirmoji kregždė, pirmasis įspėjimas, kad spartaus ekonomikos augimo laikai baigėsi“, – BNS sakė „Swedbank“ ekonomistas.
Pasak jo, tikėtina, kad pagrindinis veiksnys, kuris privertė kluptelėti Lietuvos ekonomiką trečiąjį ketvirtį, susijęs su netvariu ekonomikos šuoliu antrąjį ketvirtį, kai gyventojai vartojimui išleido apie 1,5 mlrd. eurų, atsiimtų iš antros pakopos pensijų fondų.
„Matome, kad trečiąjį ketvirtį šis vartojimo veiksnys yra visiškai išblėsęs. Gyventojai vartoja tik iš savo einamųjų pajamų – iš atlyginimų ir dėl to sumažėjo bendrasis vidaus produktas. Šiek tiek kritimas buvo didesnis negu tikėtasi, ir panašu, kad čia galėjo prisidėti ir kiti veiksniai“, – sakė N. Mačiulis.
Pasak jo, šiek tiek lėčiau augo ir sandorių skaičius būsto rinkoje, galbūt sulėtėjo įmonių investicijų augimas.
N. Mačiulio vertinimu, neigiamai metinį augimą galėjo paveikti ir prastesnis derlius, šiek tiek mažesnės statybų apimtys.
Anksčiau N. Mačiulis prognozavo, kad visų 2026 metų BVP augimas turėtų viršyti 3 proc., tačiau dabar mano, kad jis bus lėtesnis – apie 2,8 procento.
Lėtesnio augimo tikimasi ir kitąmet
„Swedbank“ ekonomisto teigimu, 2027-aisiais, tikėtina, bus matomas gerokai lėtesnis ekonomikos augimas.
„Mes labai pripratome prie to, kad pastaruosius ketverius metus Lietuvos ekonomikos augimas buvo vienas sparčiausių ir labai stabilus, siekė apie 3 proc. ketverius metus iš eilės, tai tokio rezultato tikrai nepavyks pakartoti jau sekančiais metais“, – sakė N. Mačiulis
Pasak jo ekonomikos augimą slopins besibaigiančios ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (RRF) lėšos, lėtesnis atlyginimų augimas tiek privačiame, tiek viešajame sektoriuje.
Bankas prognozuoja, kad 2027 metais nebedidės ir užimtumas tiek dėl mažesnės paklausos darbo rinkoje, tiek dėl demografinių priežasčių. Be to, tikėtina, kad augs Europos Centrinio Banko palūkanos, o konkurencija eksporto rinkose toliau aštrės.
„Stebint visus šiuos veiksnius ir dar išliekančias aukštas energijos kainas sunku tikėtis, kad ekonomikos augimas išliks spartus“, – teigė N. Mačiulis.