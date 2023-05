Neregėtos schemos Kaune: Tapinas viešina, kaip tarybos nariams išmokama avansu

Pagal Lietuvos įstatymus, savivaldybių tarybų narių darbas apmokamas tik už savivaldybių tarybų ir komitetų ar komisijų posėdžius, o tokių posėdžių nėra itin daug, todėl bendras atlygis nėra didelis. Bet tai yra dažna daugelio valstybių praktika, nes šios pareigos yra pusiau visuomeninės – tarybų nariai paprastai turi kitus tiesioginius darbus.

Tačiau kiekviena savivaldybė gali nusistatyti pinigų sumą per mėnesį, kuri skiriama su tarybos nario veikla susijusių išlaidų kompensavimui. Šie pinigai gali būti naudojami atsiskaitytinai, kas reiškia, kad reikia pateikti pagrindžiančius dokumentus, nors A. Tapino tyrimas parodė, kad savivaldybių tarybų nariai pinigus taško į kairę ir į dešinę, pristatydami galimai fiktyvius čekius, surinkę iš degalinių ar kitų paslaugų teikimo vietų.

Remiantis Specialiųjų tyrimų tarnybos duomenimis, Plungės rajono savivaldybėje išmokos siekia vos iki 43 eurų, Kazlų Rūdos ir Raseinių savivaldybėse – iki 50 eurų, Šalčininkuose – iki 70 eurų vienam tarybos nariui per mėnesį, bet, pavyzdžiui, Kauno mieste ši suma siekia 1072 eurus, o Kauno rajone – 1018 eurų. Be to, dauguma savivaldybių viešai neskelbia apie lėšų kompensavimą tarybos nariams ir apskritai patį reglamentavimą supranta labai įvairiai.

A. Tapino atliktas tyrimas Pagėgiuose parodė, kad net tiesioginį atlyginimą gaunantis meras, Liberalų sąjūdžio atstovas Vaidas Bendaravičius ne tik naudojosi tarnybiniu automobiliu, bet ir asmeniniu automobiliu per kadenciją pravažinėjo 19 226 eurus arba 130 000 kilometrų. Be to, paaiškėjo, kad meras deklaravo besipilantis ir dyzeliną, ir benziną, kai kada net tą pačią dieną. Akivaizdu, kad išlaidas buvo bandoma pagrįsti bet kokiais dokumentais, kurie su tikrove nebūtinai turi sąsajų.

O Pagėgių vicemerė, liberalė Ligita Kazlauskienė už kurą atnešė čekius, kurie rodo, kad ji atsiskaitinėjo net 37 banko kortelėmis. Tai irgi rodo, kad išlaidas galimai bandoma pateisinti ne savo čekiais, surinktais iš degalinių. Žurnalistas taip pat paviešino panašius, bet ne tokius ciniškus, atvejus Mažeikiuose ir Šilutėje.

Šiuo metu į žurnalisto akiratį pateko Kauno rajonas, kuriame ilgus metus vadovauja socdemai su Valerijumi Makūnu priešaky, bei Kauno miestas, kuriame dominuoja Visvaldas Matijošaitis.

Kauno miestas kol kas žurnalistui pateikė tik bendrą suvestinę, bet iš jos matyti, kad tarybos nariams išmokos pervedamos avansu ir paskui jie tarsi turi sunešti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, kas yra sunkiai įmanoma, kad suma atitiktų centas į centą.

„Sistema dar paprastesnė pasirodo – lėšos pervedamos avansu maksimali suma ir tada per ketvirtį tarybos narys turi sugalvoti, kaip jas pateisinti: „Reglamente nurodyto dydžio lėšų Tarybos nario veiklai suma kiekvieną mėnesį iki 10 dienos avansu pervedama visiems Tarybos nariams į jų nurodytas asmenines sąskaitas banke. Tarybos narys atsiskaito Savivaldybės administracijos padaliniui, atsakingam už buhalterinės apskaitos tvarkymą, už ketvirtį iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos“, – rašo A. Tapinas.

Iš pirminių duomenų matosi, kad pinigus ėmė ne tik valdančiajam visuomeniniams V. Matijošaičio komitetui priklausantys tarybos nariai, tarp jų ir pats V. Matijošaitis, Šarūnas Matijošaitis bei Dainius Matijošaitis, bet ir opozicijoje dirbę konservatoriai: Rytas Kupčinskas, Jurgita Kupčinskienė ir kiti.

Seimo pirmininkė pasiūlė priemonę didesniam skaidrumui savivaldybėse: apima atlygį tarybų nariams

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako, kad savivaldybių tarybų nariams galėtų būti mokamas fiksuotas atlygis už darbą, diferencijuotas pagal atstovaujamo regiono dydį.

Pasak jos, savivaldybės, taigi ir atlygis tarybų nariams, galėtų būti skirstomi į tris grupes.

„Aš manau, kad vienas iš racionaliausių būdų būtų laikytis savivaldybių suskirstymo į tris grupes, kur pagal savivaldybės dydį, pagal gyventojų skaičių (...) numatyti fiksuotą sumą, tai yra atlygį tarybos nariui“, – TV3 televizijos laidoje „Dėmesio centre su Edmundu Jakilaičiu“ trečiadienį transliuotame interviu sakė Seimo pirmininkė.

Taip ji kalbėjo politikams ieškant būdų užtikrinti didesnį išmokų tarybos nariams skaidrumą.

Visuomenininkas, „Laisvės TV“ įkūrėjas Andrius Tapinas pastarosiomis savaitėmis skelbia apie galimo savivaldos politikų piktnaudžiavimo išmokomis atvejus. Pagal jo pareiškimus teisėsauga yra pradėjusi kelis ikiteisminius tyrimus.

Pasak V. Čmilytės-Nielsen, kitų didesnių politinių partijų tylėjimas viešinant šiuos duomenis jai nėra suprantamas.

Seimo pirmininkė tvirtino, kad dalis savivaldos politikų dėl abejonių sukėlusių jų išlaidų turės prisiimti tiek teisinę, tiek politinę atsakomybę.