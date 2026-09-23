Nepraleiskite progos – šiuos žmones Vilniuje kviečia nemokamai išbandyti sveikatos procedūras

Prie šios socialinės iniciatyvos ligoninė prisijungė nuo pat jos pradžios, tikėdama, kad geriausia dovana šios savaitės proga – ne simbolinis gestas, o galimybė žmonėms atrasti reabilitacijos paslaugas, kurios gali būti naudingos kasdienėje savijautoje.
„Norėjome, kad ši savaitė žmonėms paliktų ne tik žinutę, bet ir apčiuopiamą dovaną – galimybę išbandyti haloterapiją. Per trejus metus matome, kad žmonės sugrįžta, rekomenduoja šią iniciatyvą artimiesiems, todėl ji tampa gražia Vyresnio amžiaus žmonių savaitės tradicija“, – pranešime spaudai sako Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktorė m. dr. Aušra Bilotienė Motiejūnienė.
Kodėl druskų kambarys?
Rudens pradžioje kvėpavimo takams tenka didesnis krūvis, nes daugiau laiko praleidžiame uždarose patalpose, prasideda virusinių infekcijų sezonas, o vėsesnis ir sausesnis oras gali dirginti kvėpavimo takus. Būtent todėl šiuo laikotarpiu daugiau dėmesio skiriama jų priežiūrai ir profilaktikai.
Haloterapija nėra nauja mada, jos ištakos siekia XIX amžių, kai pastebėta, kad druskų kasyklose dirbę žmonės rečiau skųsdavosi kai kuriais kvėpavimo takų negalavimais. Šiandien tokia aplinka atkuriama specialiai įrengtuose druskų kambariuose: sienas, lubas ir grindis dengia druskos kristalai, o į orą purškiamas smulkus sausas natrio chlorido aerozolis.
Pasak Vilniaus miesto klinikinės ligoninės Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus vedėjos Ramintos Bražiūnienės, haloterapija gali būti naudinga kaip papildoma kvėpavimo takų priežiūros priemonė.
„Procedūros metu įkvepiamos smulkios natrio chlorido dalelės gali padėti drėkinti kvėpavimo takų gleivinę, mažinti jos dirginimą ir lengvinti bronchų sekreto pasišalinimą. Dėl šių savybių haloterapija dažnai pasirenkama žmonių, kuriuos vargina pasikartojantys kvėpavimo takų negalavimai“, – sako gydytoja.
Ji priduria, kad druskos aerozolio savybės gali būti naudingos ne tik kvėpavimo takams. Haloterapija taip pat taikoma kaip pagalbinė priemonė sergant kai kuriomis odos ligomis, o dalis žmonių ją vertina ir dėl galimybės ramioje aplinkoje skirti laiko savo savijautai.
Svarbi informacija dėl nemokamų procedūrų
Nemokamos haloterapijos procedūros vyks spalio 1–8 dienomis (darbo dienomis) ir yra skirtos gyventojams nuo 60 metų.
Procedūros bus atliekamos Ambulatorinės reabilitacijos skyriaus Haloterapijos kabinete Nr. 32 (Antakalnio g. 124, Vilnius).
Registracija būtina. Užsiregistruoti galima darbo dienomis 8.00–17.00 val. telefonu (0 5) 205 45 23. Registruotis galima nuo rugsėjo 28 d. Vietų skaičius ribotas, todėl registracija bus stabdoma užsipildžius visiems procedūrų laikams.
Ką dar svarbu žinoti?
Haloterapijos procedūra trunka 30 minučių. Į seansus nepriimami asmenys, turintys ūmių peršalimo simptomų – slogą, kosulį ar karščiuojantys. Prieš procedūrą rekomenduojama nenaudoti kvepalų, o procedūros metu nesinaudoti mobiliaisiais telefonais ir išlaikyti ramią aplinką.
Sužinokite vaiko vardo reikšmę ir kilmę
Daugiau nei 4000 vardų reikšmių rasite tevu-darzelis.lt