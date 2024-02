Nepaprasti kūriniai iš ledo vilioja lankytojus: yra ir lietuvių darbų

Mūsų šalies menininkai, dalyvavę konkurse, sako, kad oro temperatūra neleido atskleisti visų sumanymų, tačiau lietuviai ir šiemet be prizų neliko.

32 menininkai iš 11 šalių per savaitę iš 8000 tonų ledo sukūrė 60 skulptūrų. 25-tojo, visai šalia Lietuvos vykstančio, festivalio tema – „Pasaulio lobiai.“

Lietuvis skulptorius Marijus Petrauskas atidžiai gremžia ledą, kartu su Tautvilu Povilioniu jis kuria skulptūrą, pavadintą „Asmenukė“. Skulptoriai lede raižo žmogaus akių, lūpų kontūrus. O čia ir rezultatas, žmogus be veido, besidarantis asmenukę – autorius paaiškina sumanymą. Žmogus savo veidu užgožia visą peizažą, kurį jie bandė pavaizduoti fone.

Ta idėja kilo iš to, žmogus gana tuščias be to veido, darosi tą selfį, kuris užgoš visą tą paveikslą už jo.

„Būtent ką mes darom visi ar kur nors važiuojam. Perduota laiko dvasia“, – sako ledo skulptorius Tautvilas Povilionis.

Ši skulptūra išrinkta antra geriausia. O laimėjo čekų darbas, kuriame vaizduojamas orangutangas.

Oro sąlygos darbui – sudėtingos

Dar vieno lietuvio Mindaugo Tendzegolskio darbas, kartu su latvių kolega apdovanotas žiuri simpatijų prizu. Jo skulptūra pavadinta „Už švarų orą ir vandenį mūsų šalyje“. Ledo meistras sako, kad nors sąlygos darbui buvo itin sudėtingos, nes oro temperatūra visą laiką buvo aukščiau nulio, pavyko padaryti ir tai ko patys nesitikėjo.

„Mes patys nelabai suvokiam, kaip šitas dalykas laikosi, šita masė, žinant, kad toks ledo gabalėlis sveria apie 40 kilogramų ir jis laikosi beveik ore, tai ta mistika tokia įdomi“, – neslepia ledo skulptorius Mindaugas Tendzegolskis.

Ir kiti skulptoriai darbo sąlygas vadina ekstremaliomis.

„Ledas tirpo akyse ir dirbti buvo labai sudėtinga. Labai šlapia, ledo paviršių sunku apdirbti kuomet temperatūra perkopia aukščiau nulio“, – pasakoja ledo skulptorius Jomantas Padgurskas.

Tautiečiams – laimės ir grožio kupinos akimirkos

Tautiečius priešingai – oras džiugina, taip pat kaip ir iš ledo sukurti šedevrai:

„Mes pirmą kartą, tai mums akys plačios, bandom suprasti kas čia vyksta, tai kol kas mes nenusivylėm.“

„Konkursinė programa man ne tokia įspūdinga, o čia jos visos tokios žymiai įdomesnės, tokios filosofinės.“

„Įspūdinga taip, kaip vaikų pasakoje.“

Kiek šiltesnis nei įprastai vasario oras organizatoriams sutrukdė įrengti ledo pirtį, tačiau šeimininkai pasirūpino, kad pramogų netrūktų – čia galima užsiropšti ant šių metų simbolio drakono nugaros ar tiesiog prisėsti ant suoliuko ir pabandyti prakalbinti ledinę pandą. Suaugusiuosius Jelgavos pašto saloje traukė iš ledo luitų padarytas ir tarsi jūrų dievo Neptūno prižiūrimas baras, o patys mažiausieji klegėjo ir džiūgavo leisdamiesi nuo ledinių čiuožyklų.

Daugiau apie tai – vaizdo įraše straipsnio pradžioje.