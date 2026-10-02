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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės

2026-10-02 10:12 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-02 10:12
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Valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis, sako penktadienį Prezidentūroje vykstantį aštuntąjį Regionų forumą atidaręs šalies vadovas Gitanas Nausėda.

Karinė eisena Gedimino prospektu (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

Valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis, sako penktadienį Prezidentūroje vykstantį aštuntąjį Regionų forumą atidaręs šalies vadovas Gitanas Nausėda.

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Jo teigimu, susiduriant su saugumo, ekonominiais, demografiniais iššūkiais svarbu didinti valstybės bei visuomenės atsparumą.

„Atspari turi būti ne tik valstybė, atsparūs ir pasirengę galimoms krizėms turi būti ir mūsų regionai, savivaldybės ir pačios mažiausios bendruomenės bei atskiri žmonės, be jokios abejonės“, – kalbėjo prezidentas, pabrėždamas, jog tam būtinas ne vien finansavimas ar infrastruktūra, bet ir įsiklausymas į savivaldybių lūkesčius, poreikius.

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Jis taip pat akcentavo prieinamo būsto svarbą sprendžiant demografinius iššūkius, kai daliai regionų vis sunkiau pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus bei kitus specialistus.

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„Galimybė savivaldybei pasiūlyti prieinamą būstą gali tapti labai konkrečiu instrumentu sprendžiant šią problemą“, – sakė G. Nausėda.

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Prezidento iniciatyva vykstantis renginys organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA).

Pirmoji renginio dalis vyks Prezidentūros Kolonų salėje, ji bus skirta municipalinio būsto plėtrai bei nacionaliniam atsparumui aptarti.

Antroji forumo dalis vyks Baltojoje salėje, ji bus skirta vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti.

Forumo pabaigoje numatoma pasirašyti Finansų ministerijos ir LSA memorandumą dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje.

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