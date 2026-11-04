Nausėda su „Rheinmetall“ vadovu aptarė amunicijos gamyklos statybas, bendradarbiavimą

Diuseldorfe viešintis prezidentas teigiamai įvertino gamyklos Radviliškio rajone statybų pažangą ir pabrėžė, jog ekonomiškai ji taps vienu svarbiausių Lietuvos ir Vokietijos strateginio bendradarbiavimo rezultatų.
Pirmuosius Baisogaloje pagamintus sviedinius planuojama pristatyti Lietuvos kariuomenei jau 2027 metais. Prezidentas pabrėžė neabejojąs, kad gaminiai atitiks aukščiausius Lietuvos kariuomenės standartus.
Kaip rašė BNS, „Rheinmetall“ kartu su „Epso-G Invest“ stato kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos šaudmenų gamyklą šalia Baisogalos.
„Rheinmetall“ Lietuvoje taip pat planuoja statyti maždaug 400 mln. eurų vertės artilerijos sviedinių užtaisų gamybos kompetencijų centrą.
„Rheinmetall“ 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos projektą įgyvendina bendra įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“, kurioje „Rheinmetall“ grupei priklauso 51 proc. akcijų, „EPSO-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc.