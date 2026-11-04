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Nausėda su „Rheinmetall“ vadovu aptarė amunicijos gamyklos statybas, bendradarbiavimą

2026-11-04 14:23 / šaltinis: BNS
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2026-11-04 14:23
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Prezidentas Gitanas Nausėda ir Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ generalinis direktorius Arminas Pappergeris (Arminas Papergeris) aptarė 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Baisogaloje statybas ir naujas bendradarbiavimo galimybes, trečiadienį pranešė Prezidentūra.

Gitanas Nausėda | Roberto Riabovo / BNS nuotr.
GALERIJA (7)

Prezidentas Gitanas Nausėda ir Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ generalinis direktorius Arminas Pappergeris (Arminas Papergeris) aptarė 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Baisogaloje statybas ir naujas bendradarbiavimo galimybes, trečiadienį pranešė Prezidentūra.

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Diuseldorfe viešintis prezidentas teigiamai įvertino gamyklos Radviliškio rajone statybų pažangą ir pabrėžė, jog ekonomiškai ji taps vienu svarbiausių Lietuvos ir Vokietijos strateginio bendradarbiavimo rezultatų.

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FOTOGALERIJA. Šalia Baisogalos – oficiali „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statybų pradžia 2025 metais

Pirmuosius Baisogaloje pagamintus sviedinius planuojama pristatyti Lietuvos kariuomenei jau 2027 metais. Prezidentas pabrėžė neabejojąs, kad gaminiai atitiks aukščiausius Lietuvos kariuomenės standartus.

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Kaip rašė BNS, „Rheinmetall“ kartu su „Epso-G Invest“ stato kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos šaudmenų gamyklą šalia Baisogalos. 

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„Rheinmetall“ Lietuvoje taip pat planuoja statyti maždaug 400 mln. eurų vertės artilerijos sviedinių užtaisų gamybos kompetencijų centrą.

„Rheinmetall“ 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos projektą įgyvendina bendra įmonė „Rheinmetall Defence Lietuva“, kurioje „Rheinmetall“ grupei priklauso 51 proc. akcijų, „EPSO-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc.

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