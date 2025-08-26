Nausėda ragina Vyriausybę sparčiau rengti šalies biudžeto projektą

„Biudžeto metmenys pradėti rengti, bet biudžetas tikrai turės daug iššūkių, tai yra ne tik tai, ką mes numatėme su mokesčių pertvarka, kuri neseniai buvo įgyvendinta, bet tai susiję ir su lėšų taupymu viešajame sektoriuje. (…) Čia tikrai reikės nemažai išminties, čia reikės lankstumo ir laiko mes per daug neturime “, – „Žinių radijui“ antradienį sakė G. Nausėda.
„Bet kuri viena savaitė prabėgusi su tokiu politiniu neapibrėžtumu yra dar vienas papildomai komplikuojantis biudžeto tvirtinimo procesą veiksnys“, – pridūrė prezidentas.
Pasak G. Nausėdos, pirmasis naujosios Vyriausybės darbas rengiant biudžetą bus „pasivyti laiką“, nes šiuo metu šalis „atsilieka pagal visus grafikus“, kad šio viešųjų finansų plano kūrimo planas būtų sklandus.
Šalies vadovas kartojo pats siūlysiantis bent 20 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio išnaudoti spartesniam individualiosios pensijų dalies indeksavimui.
„Tačiau taip, kad „Sodros“ rezervas ne mažėtų, o teisingiau paskirstomos tos lėšos, kurias mes sukaupiame“, – aiškino jis.
Naujoji Vyriausybė turės būti sudaryta ir patvirtinta Seime po to, kai iš pareigų pasitraukus socialdemokratų premjerui Gintautui Paluckui atsistatydino visas Ministrų kabinetas, antradienį parlamentas turėtų patvirtinti kandidatės į ministres pirmininkes Ingos Ruginienės kandidatūrą,
Pernai Seimo priimtame biudžete numatyta, kad jo pajamos šiais metais sieks 17,98 mlrd. eurų, o išlaidos – beveik 23,1 mlrd. eurų.
Valdžios sektoriaus skola šiemet turėtų sudaryti apie 44,4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), deficitas – 3 proc nuo BVP.
