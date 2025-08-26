Besimaudymas ežere „TV Pagalbos“ gelbėtojas Žilvinas pajuto, kad už jo kažkas yra: atsisukęs apstulbo

Vyras atvirai prakalbo apie save bei atskleidė apie naujus vėjus gyvenime.
Darbas „TV Pagalboje“
Pradėdamas pokalbį apie save, Ž. Žitkus neslėpė, kad iš gyvenimo stengiasi pasiimti viską, ką pasiūlo jam likimas.
„Gyvenimas – didžiulė atsitiktinumų virtinė. Kartais gali planuoti vienaip, bet likimas padaro kitaip. Pradėsiu iš kito galo... Jei man tai dabar nebūtų priimtina ar nepatiktų, jei nebūtų smagu padėti kitam žmogui, šiame darbe per tris mėnesius galima būtų išprotėti.
Darbe išeikvojame daug energijos ir nervų, bet kai sulauki dėkingumo iš žmogaus, kuriam buvai paskutinis šiaudas ar paskutinė viltis tam tikroje situacijoje, ta energija sugrįžta. Po tavo apsilankymo žmogus gali įgyti teigiamą postūmį, ir galbūt jo gyvenimas pakrypsta kita – geresne – linkme.
Apskritai, patekimas į tam tikrus projektus, jų idėjų atsiradimas galvoje ir įgyvendinimas dažniausiai priklauso nuo gebėjimo gaudyti šansus ir galimybes. Pas kiekvieną žmogų atskrenda ne viena laimės paukštė – arba būsi pasiruošęs ją pagauti už uodegos, arba ne. Man taip sekasi, kad labai atsakingai ruošiuosi įvairiems gyvenimo iššūkiams. Jei gaunu pasiūlymą – atsakingai ruošiuosi dalyvauti viename ar kitame projekte“, – N. Šulijai sakė Žilvinas.
Žilvinas tęsė, kad stengiasi atiduoti visą save: „Esu daugiau jausmų žmogus, tačiau ko nemoku gyvenime – pusiau tikėti, pusiau mylėti, pusiau dirbti. Jeigu įtikiu į kažką, tuomet darau maksimaliai, kad įvyktų rezultatas. Net, jeigu tas rezultatas nesigauna – aš būnu dėl savęs ramus, kad padariau viską, kad jis gautųsi.“
Nauji vėjai
„TV Pagalbos“ gelbėtojas užsiminė ir apie savo pomėgį – žvejybą bei naujus vėjus gyvenime.
„Kiekvieną atsiradusią galimybę stengiuosi išnaudoti, iš jos ištraukti, pasisemti. Esu ekstravertas. Kelionių metu su kitais dalinuosi. <..> Kai netyčia atsiduriu kitame Europos krašte – tenka patirti labai neblogų nuotykių. Teko 15 metų vežti svečius į Ispaniją gaudyti šamų. Nuo šių metų aš atidarau nuosavą kempingą. Kviečiu svečius atvykti ir pamatyti tai, kas 15 metų mane vežė – šamų gaudymas, didžiausiojoje Ispanijos upėje. Tikrai pasidalinsiu didžiausia patirtimi ir nuo to tikrai gausiu didžiulį malonumą“, – kalbėjo pašnekovas.
Tęsdamas pokalbį apie šamų gaudymą, Žilvinas atskleidė, koks buvo didžiausias jo laimikis svetur:
„Vidutinis svoris – apie 60 kg. ir taip iki 109 kg. Mano didžiausias asmeninis rekordas buvo 235 svarai (apie 106,6 kg). <..> Jo ilgis 259 cm. Buvau užsiauginęs labai ilgus plaukus ir besimaudant šamas griebė mano kasą iš galo. Nesmagus įspūdis. <..> Bet, kaip matote, sėdžiu studijoje, nesuvalgė dar.“
Pasak jo, būtent buvimas gamtoje jam suteikia ramybės: „Geriausia meditacija atsigauti nuo visokių krizių, kurios įkrentą į tavo galvą dėl darbų gausos, streso. Gamtoje nėra krizės. Pasižiūri į tą banguojantį vandenėlį... Jis kaip bangavo prieš milijonus metu, taip ir banguoja. Visos krizės yra mūsų galvoje...“
N. Šulija vyro pasiteiravo ir apie namus, pasak jo, Žilvinas yra nagingas žmogus.
„Nemažai namų tvarkymo krūvio tenka ant mano pečių. Mėgstu labai gaminti. Nelabai mėgstu tvarkyti namų, todėl tenka tartis su žmona, kur kas kokį kampą sutvarkys. Abu privengiame šio dalyko. Man labai patinka vyriški darbai: plintuso priveržimas“, – šyptelėjo jis.
