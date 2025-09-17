Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda pakomentavo informaciją apie Lietuvoje nukritusį droną: matau gandų platinimą

2025-09-17 10:32 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 10:32

Antradienį žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, jog liepos pabaigoje į Lietuvą įskridęs dronas buvo paleistas Baltarusijoje, prezidentas Gitanas Nausėda tikina, jog tai – klaidinga žinia. Šalies vadovas sako turintis patikimos informacijos, jog Rusijos į Ukrainą paleistas bepilotis orlaivis Lietuvoje atsidūrė paveiktas antidroninių priemonių. 

Prezidentas susitiko su Lenkijos Prezidentu Karoliu Nawrockiu (nuotr. Roberto Riabovo)

1

„Pastaruoju metu viešojoje erdvėje matau daug neteisingos informacijos, gandų platinimo. Šviežiausias pavyzdys – vakarykštė informacija, (paskelbta – ELTA) neva remiantis patikimais šaltiniais. Vienas iš (…) informacijos kanalų pasakė, kad į Lietuvą įskridęs dronas buvo specialiai atsiųstas iš Baltarusijos“, – žurnalistams trečiadienį sakė prezidentas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu kalbame apie droną, kuris buvo rugpjūčio mėnesį, ir kuris čia sukėlė nemenką ažiotažą, kadangi šalia buvo sprogstamoji medžiaga, aš turiu patikimos ir techniškai įrodytos informacijos, kad tai buvo Rusijos dronas, paleistas į Ukrainą ir dėl antidroninių priemonių pritaikymo nukrypęs nuo kurso“, – pridūrė G. Nausėda. 

Kaip skelbta anksčiau, antradienį naujienų portalas „Delfi“, remdamasis savo šaltinių informacija, paskelbė, jog liepos pabaigoje į Lietuvą įskridęs dronas su sprogstamuoju užtaisu buvo paleistas iš Baltarusijos. 

Tiesa, vėliau Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) nurodė, kad turimais duomenimis, vasarą šalies oro erdvę kirtę bepiločiai Rusijos buvo paleisti į Ukrainą, o Lietuvoje atsidūrė neplanuotai.

ELTA primena, kad liepos pabaigoje policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį. Nukritęs dronas su pritaisytu sprogstamuoju užtaisu buvo rastas Jonavos rajone esančiame poligone. 

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą. 

