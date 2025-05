Nausėda: NATO viršūnių susitikimas Hagoje parodys, kiek Aljansas yra atsparus

Šią vasarą Hagoje vyksiantis NATO viršūnių susitikimas parodys, ar Aljansas yra atsparus, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Todėl, pasak jo, tai bus vienas svarbiausių organizacijos susitikimų per pastarąjį dešimtmetį. Be to, pirmadienį bendras karines pratybas prie Suvalkų koridoriaus stebėję Lietuvos ir Lenkijos vadovai sutaria – artėjančiame NATO susitikime Hagoje reikės kelti klausimą dėl gynybos finansavimo kartelės.