Nausėda Medininkuose: iššūkis, kurį privalome atlaikyti – Minsko režimas, ne migrantai

Šeštadienį kalbėdamas Medininkų žudynių 30-mečio minėjime šalies vadovas žadėjo, kad būtini sprendimai šiai atakai stabdyti ir atlaikyti bus rasti ir įgyvendinti labai greitai. Jis linkėjo ir sau, ir kitų valdžios institucijų atstovams nesusipriešinti ieškant minėtų sprendimų.

„Visiškai netoli nuo čia mes turime plonytę liniją, kuri skiria ne šiaip teritorijas, kuri skiria laisvę nuo nelaisvės, melą nuo tiesos, žiūrėjimą į žmogų kaip į visa ko tikslą, nuo žiūrėjimo į žmogų viso labo tik kaip į priemonę geopolitiniams tikslams įgyvendinti. Tai nepaprastai svarbi linija. Šią liniją mes turime ginti visomis savo išgalėmis“, – pabrėžė G. Nausėda.

Anot jo, šiandien valstybei nėra lengva, nes šalia Lietuvos esantis režimas pasirinko kitų šalių žmones „kaip savotišką svertą, priemonę, gyvąjį taraną atakuoti nepriklausomą ir laisvą Lietuvą“.

„Ne šie žmonės yra iššūkis. Režimas, pasirinkęs naudoti šiuos žmones kaip įrankius, yra iššūkis“, – kalbėjo prezidentas.

„Taip, šie žmonės pasirinko kelią nelegaliai kirsti Lietuvos sieną ir tai yra nusižengimas. Taip, beveik visi šie žmonės turės grįžti į savo šalis, nepasiekę to tikslo, kurį sau kėlė. Bet šiandien nepaprastai svarbu, kad mes atlaikytume tą spaudimą, kurį sukūrė priešiška valstybė, esanti šalia mūsų“, – pridūrė jis.

Anot jo, šiomis aplinkybėmis itin svarbus visų atsakingų pareigūnų pasiaukojamas darbas, prilygstantis prieš tris dešimtmečius Medininkuose nužudytų muitinės pareigūnų aukai.

Jis teigė, jog stengiamasi kaip galima greičiau rasti sprendimus, būtinus apsiginti nuo Minsko režimo vykdomos hibridinės atakos, praleidžiant per valstybių sieną neteisėtų migrantų srautus.

„Girdint Vyriausybės atstovams aš galiu pasakyti, kad tie sprendimai yra ieškomi, randami ir jie tikrai bus įgyvendinti labai greitai. Taip, mums reikės pasivyti laiką ir įgyvendinti tam tikrus sprendimus per keletą mėnesių, nors mes neįgyvendinome jų per dešimtmečius, bet mes tai padarysime. Ir aš tikiu, kad sprendimai bus randami galbūt ir diskutuojant, ginčijantis, bet jokiu būdu nesusipriešinus. Ir to aš linkiu sau, kitoms Lietuvos institucijoms, – kalbėjo G. Nausėda.