Nausėda ir Budrys dalyvaus Miuncheno saugumo konferencijoje

Kaip pranešė Prezidentūra, konferencijoje šalies vadovas pasisakys diskusijose: „Rytų įtvirtinimas: žvilgsnis giliau į NATO strategiją“ (angl. „Fortifying the East: A dive into NATO'S strategy“), „Seisminiai poslinkiai: didesnė Europos atsakomybė už gynybą (angl. „Seismic Shifts: More European Responsibility for Defense“).

Jos paraštėse taip pat numatomi ir dvišaliai susitikimai su užsienio valstybių vadovais bei interviu užsienio žiniasklaidai.

„Manau, kad labai svarbu kalbėti mūsų tikslinei auditorijai Vakaruose apie tuos dalykus, kuriuos mes matome būdami čia, rytiniame NATO flange – grėsmes, būdus pažaboti Rusijos agresiją, turime išnaudoti kiekvieną galimybę paskleisti tą žinią, kuri mums yra svarbi“, – prieš išvykdamas į Miuncheną sakė G. Nausėda.

Jis taip pat pabrėžė, kad Europai būtina imtis daugiau atsakomybės dėl savo gynybos.

„Situacija nėra normali, kuomet vidutiniškai Europos Sąjungos valstybės išleidžia gynybai vos 1,9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP)“, – kalbėjo prezidentas.

Jis teigė besitikintis, kad vasarą Hagoje, Nyderlanduose, vyksiančiame NATO viršūnių susitikime bus įtvirtintos naujos finansavimo „grindys“ valstybėms narėms – 3 proc. BVP.

„Bet tai nereiškia, kad Lietuva orientuosis į tokį lygį (...), siekiame dar ambicingesnio finansavimo“, – sakė G. Nausėda.

Tuo metu K. Budrys pasisakys Europos politikos analizės centro (CEPA) organizuojamoje diskusijoje apie Rusijos vykdomą hibridinį karą prieš NATO bei dalyvaus kituose pagrindiniuose Miuncheno saugumo konferencijos susitikimuose ir diskusijose.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos, Miunchene numatyti Lietuvos diplomatijos vadovo dvišaliai susitikimai bei Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto užsienio reikalų ministrų susitikimas.

Konferencija vyks Jungtinių Valstijų prezidentui Donaldui Trumpui sutarus su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu pradėti derybas dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

D. Trumpas nurodė, kad jo susitikimas su Rusijos prezidentu gali įvykti Saudo Arabijoje.

Šis pokalbis sukėlė susirūpinimą, kad Ukraina nebus įtraukta į derybas dėl savo likimo. Be to, D. Trumpas pareiškė, kad Kyjivo noras prisijungti prie NATO yra „nepraktiškas“.

Anot G. Nausėdos, negalima kalbėti apie taikos susitarimą, jeigu jis nėra tvarus ir ilgalaikis.

Miunchene vyksiančioje saugumo konferencijoje Ukrainos lyderis Volodymyras Zelenskis susitiks su JAV viceprezidentu J. D. Vance'u ir valstybės sekretoriumi Marco Rubio.

Vokietijos pareigūnai yra sakę, kad neverta puoselėti lūkesčių, jog konferencija gali lemti didelį proveržį siekiant užbaigti karą.

Miuncheno saugumo konferencija – kasmet rengiamas svarbiausias Europoje aukščiausio lygio forumas, kuriame susirinkę gynybos srities lyderiai diskutuoja apie aktualiausius užsienio ir saugumo politikos iššūkius.