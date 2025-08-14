Nausėda giria Ruginienės norą būti aktyvia užsienio politikoje: man tai patinka

„Manau, kad ponia Ruginienė turi tą bruožą, kad jai svarbus socialinis teisingumas, atskirčių mažinimas. Tai iš tikrųjų yra labai glaudžiai su geroves valstybe susiję dalykai“, – LNK teigė šalies vadovas.
„Reikėtų pabrėžti, kad ponia Ruginienė akivaizdžiai demonstruoja savo norą būti aktyvia užsienio politikoje. Tą įspūdį aš susidariau kalbėdamas su ja. Man tai patinka, nes manau, kad prezidentui ir premjerui, turint galvoje tikrai labai platų kontekstą įvairių tarptautinių forumų, formatų, diskusijų, tikrai vertėtų pasidalinti atsakomybėmis (…). Svarbiausia, kad nereikia raginti žmogaus, kad jis angažuotųsi užsienio politikos klausimais – jis ir pats nori tai daryti“, – pabrėžė prezidentas.
Nesureikšmina politinės patirties trūkumo
Opozicijai kritikuojant kandidatę į premjeres dėl politinės patirties trūkumo, G. Nausėda stoja socialdemokratės pusėn ir tikina, jog politinės patirties kriterijus gali būti taikomas pernelyg tiesmukai.
„Aš į prezidentus irgi atėjau ne iš politinės arenos (…). Taip, ta patirtis arba jos nebuvimas kurį laiką reikalauja tau suktis sparčiau ir kaupti tą patirtį padidintu tempu“, – kalbėjo šalies vadovas.
„Kad visai nėra patirties, negalėčiau sutikti, nes mes galbūt šiek tiek tiesmukai taikome tą politinės patirties kriterijų, bet dar kartą kartoju – buvimas profsąjungų organizacijose, dalyvavimas trišaliuose interesų derinimo komitetuose (…) leidžia jai būti tiesioginiame kontakte su valdžios institucijomis – su politika plačiąja prasme“, – akcentavo jis.
Tiki, jog vadovaujant Vyriausybei, I. Ruginienei padės jo sukaupta patirtis
Prezidento teigimu, I. Ruginienei pradėjus vadovauti Vyriausybei, jai turėtų padėti kitose veiklose įgyta patirtis bei išugdyti gebėjimai.
„Be jokios abejonės, tikiuosi, kad ponia Ruginienė iš savo veiklos profesinėse sąjungose išsinešė tą gebėjimą derėtis, gebėjimą atstovauti interesus (…), tikiuosi, kad ji to gebėjimo nepraras ir panaudos ten, kur tai bus būtina panaudoti“, – kalbėjo G. Nausėda.
„Tas diplomatiškumas arba noras išgirsti ir kitus, kitas interesų grupes, jai taip pat bus svarbus. Šitoje vietoje galbūt priminčiau jos referavimą į santykius su darbdavių ir verslo organizacijomis. Atrodytų, visą laiką buvusi kitoje barikadų pusėje, ji demonstruoja norą kalbėti ir su verslo organizacijomis. Tai taip pat yra neblogai“, – akcentavo prezidentas.
Kaip skelbta anksčiau, prezidentas ketvirtadienio popietę pasirašė dekretą, kuriuo teikia socialdemokratės I. Ruginienės kandidatūrą į premjerės pareigas.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Jei parlamentas patvirtins kandidatą į premjerus, šis ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti svarstyti Vyriausybės programą. Vyriausybė gauna įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritaria jos programai.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią I. Ruginienę.
