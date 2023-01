Nausėda apie sraigtasparnio katastrofą: tai Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė

„Liūdinančios žinios apie sraigtasparnio katastrofą Brovaruose. Reiškiu užuojautą aukų artimiesiems, prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir Ukrainos žmonėms. Lietuva gedi kartu su Ukraina. „Šis incidentas yra dar viena tragiška Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė“, – savo „Twitter“ paskyroje rašė šalies vadovas.

Kyjivo srityje esančiuose Brovaruose prie vaikų darželio ir gyvenamojo namo nukritus pagalbos tarnybų sraigtasparniui žuvo Ukrainos vidaus reikalų ministras Denysas Monastyrskis, jo pavaduotojas Jevhenas Jeninas bei valstybės sekretorius Jurijus Lubkovyčius.

Užuojautą dėl katastrofos taip pat išreiškė užsienio bei vidaus reikalų ministrai, Agnė BIlotaitė bei Gabrielius Landsbergis.

„Reiškiu gilią užuojautą Deniso Monastyrskio ir kitų nekaltų dar vienos tragedijos Ukrainoje aukų šeimoms“, – „Twitter“ paskyroje rašė Lietuvos diplomatijos vadovas.

My deepest condolences to the families of Denys Monastyrsky and the other innocent victims of yet another tragedy in Ukraine. #StandWithUkraine