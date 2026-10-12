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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda: aiškus NATO signalas Rusijai – geriausias atgrasymo faktorius

2026-10-12 21:32 / šaltinis: BNS
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2026-10-12 21:32
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako teigiamai vertinantis NATO vyriausiojo karinio vado pareiškimą, kad Aljansas „blokuos, atrems ir sužlugdys“ bet kokį narių užpuolimą.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (6)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako teigiamai vertinantis NATO vyriausiojo karinio vado pareiškimą, kad Aljansas „blokuos, atrems ir sužlugdys“ bet kokį narių užpuolimą.

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„Jis (pareiškimas – BNS) pagrįstas tikra NATO gynybine doktrina ir, be kita ko, buvo labai stiprus. Jis rodo, kad NATO turi labai aiškią, kariniu dominavimu pagrįstą strategiją, kaip elgtųsi Rusijos puolimo atveju. Pagal turinį, sakyčiau, tai yra viena iš tokių geresnių naujienų šitų pastarųjų savaičių ne itin linksmame kontekste“, – pirmadienį LRT televizijai sakė G. Nausėda.

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(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gitanas Nausėda

Grynkewichas išdėstė savo „pergalės teoriją“

Sakydamas kalbą Varšuvoje, NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas, JAV generolas Alexusas Grynkewichas išdėstė savo vadinamąją „pergalės teoriją“, kaip atremti ginkluotą Aljanso užpuolimą.

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„Jei kas nors bus pakankamai kvailas, kad mus užpultų, mes kovosime. Sustabdysime ataką ir neleisime jiems pasiekti savo tikslų, kad ir kokie jie būtų. Trumpai tariant, užtikrinsime, kad bet koks išpuolis prieš bet kurį sąjungininką pasirodytų esąs visiškai bergždžias“, – tikino jis.

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A. Grynkewichas pareiškė, kad platesnio užpuolimo atveju NATO imtųsi ryžtingų veiksmų priešams sustabdyti, o prireikus – sunaikintų jų gebėjimą tęsti kovą.

Pastaraisiais mėnesiais padidėjo nerimas, kad Kremlius stiprina veiksmus Europoje po didelio atgarsio sulaukusių incidentų, įskaitant sprogmenų prikrautą droną, aptiktą Vokietijos oro uoste.

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Anot G. Nausėdos, NATO turi labai aiškią, kariniu dominavimu pagrįstą strategiją, kaip Aljansas elgtųsi Rusijos užpuolimo atveju. Jo teigimu, ypač svarbu, kad kalboje buvo aiškiai įvardytos ir geografinės vadaviečių vietos – Kaliningradas, Sankt Peterburgas, Baltarusija.

„Tai, mano nuomone, labai aiškus signalas Rusijai ir yra geriausias atgrasymo faktorius“, – tikino prezidentas.

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