Naujausia žinia: rastos Vilniuje nukritusio lėktuvo „Boeing“ juodosios dėžės

Teisingumo ministerijos Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyrius pradėjo saugos tyrimą po to, kai lapkričio 25 d. anksti ryte buvo informuotas, kad lėktuvas „Boeing 737-476“ nukrito netoli Tarptautinio Vilniaus oro uosto.

Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (57 nuotr.) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) +53 Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukrito lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(57 nuotr.) FOTOGALERIJA. Sukrečiantys vaizdai iš vietos, kur Vilniuje nukrito lėktuvas

Lėktuvas „Boeing 737-476“ (nacionalinis ir registracijos ženklai EC-MFE), naudojamas oro linijų bendrovės „SwiftAir“, (skrydžio Nr. BCS18D) skrido maršrutu iš Leipcigo oro uosto, Vokietijos Federacinės Respublikos.

REKLAMA

REKLAMA

Vadovaujantis pirmine informacija, lėktuve buvo 2 įgulos nariai ir 2 keleiviai.

Saugos tyrimo tikslas – užkirsti kelią avarijoms ateityje. Saugos tyrimu nesiekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas. Saugos tyrimas yra nepriklausomas nuo teisminio ar administracinio proceso, kuriuo siekiama nustatyti, kas kaltas ar atsakingas, nėra su juo susiję ir neturi jam poveikio.

REKLAMA

Didelė dalis užsienio žiniasklaidos lėktuvo katastrofą Vilniuje sieja su Rusija: incidentas sulaukė ypatingo dėmesio

Vilniuje pirmadienį įvykusi aviakatastrofa, kai nukrito ir sudužo krovininis lėktuvas, sulaukė ypač didelio užsienio žiniasklaidos dėmesio. Tai rodo žiniasklaidos stebėsenos ir tyrimų bendrovės „Mediaskopas“ duomenys. Nors atsakingi Lietuvos pareigūnai su įvykiu neskuba gretinti galimo Rusijos įsikišimo, tarptautinėje spaudoje pirmadienį tai buvo viena labiausiai dominuojančių temų.

REKLAMA

REKLAMA

Bendrovės duomenimis, nuo pirmadienio ryto apie Vokietijos kompanijos DHL lėktuvo katastrofą užsienio naujienų portaluose viso publikuoti 5859 straipsniai.

Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (29 nuotr.) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) +25 Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta (Lukas Balandis/BNS) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje sudužęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko) Vilniuje nukritęs lėktuvas (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(29 nuotr.) FOTOGALERIJA. Nufotografuotas Vilniuje nukritęs lėktuvas: štai kaip atrodo katastrofos vieta

„Tai rodo, kokia jautri yra tema. (...) Pats įvykis beveik pusėje publikacijų siejamas su Rusija, svarstomas jos įsikišimas“, – Eltai teigė „Mediaskopo“ Duomenų sprendimų ir analizės vadovė Vilūnė Kairienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Anot jos, Rusija paminėta 2791-oje publikacijoje, o tai sudaro 47,64 proc. viso informacijos srauto.

Daugiausia publikacijų – 1622 – fiksuota Vokietijos žiniasklaidoje. Taip pat ši šalis iš kitų ženkliai išsiskiria ir pateiktu informacijos kiekiu. Pagal pasiekiamumą, anot „Mediaskopo“, išsiskyrė Welt.de, Spiegel.de, Zeit.de portalai.

Tuo metu didžiausio auditorijos įsitraukimo sulaukė portalai mediapart.fr, bostonglobe.com, cnn.com, dailymail.co.uk, bbc.com.

REKLAMA

ELTA primena, kad ankstų pirmadienio rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamojo namo, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas. Pirminiais duomenimis, per avariją žuvęs pilotas yra Ispanijos pilietis. Be to, sužaloti trys lėktuvu skridę asmenys – Lietuvos, Vokietijos ir Ispanijos piliečiai. Vieno iš užsieniečių būklė yra kritiškai sunki.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, orlaivis yra visiškai suniokotas. Lėktuvui nukritus prie namo, užsidegė šalia buvę sandėliukai, automobilis.

REKLAMA

Dėl transporto priemonių ar kelių, juose esančių įrenginių netinkamos priežiūros ar remonto bei dėl tarptautinių skrydžių taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Teisingumo ministerija savo ruožtu ėmėsi saugos tyrimo.

Taip pat antradienį pranešta, kad prie aviakatastrofos tyrimo komandos prisidėjo Vokietijos ekspertai, laukiama tyrėjų iš Ispanijos ir JAV.

Kaip pranešė Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas, pirminiais duomenimis, lėktuvo sudužimas yra nelaimingas atsitikimas. Tuo metu policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas užsiminė, kad nereikėtų atmesti, jog ši avarija – galimas teroristinis aktas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tačiau Generalinės prokuratūros atstovas Artūras Urbelis antradienį teigė, kad pagrindo kalbėti apie prielaidas, jog aviakatastrofa yra teroristinis aktas, šiuo metu nėra. Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė, kad tokios versijos atmesti negalima. Tačiau kartu tikino, kad, tiriant lėktuvo katastrofą, temos apie galimą sabotažo aktą nereikėtų eskaluoti.

Vasarą DHL lėktuvais iš Lietuvos į Didžiąją Britaniją ir Vokietiją siųsti padegamieji užtaisai buvo Rusijos slaptos operacijos dalis. Abi siuntos iš Lietuvos iškeliavo tam pačiam adresatui Jungtinėje Karalystėje, viena siunta užsidegė Leipcige Vokietijoje prieš ją pakraunant į krovininį orlaivį, kita – DHL sandėlyje Birmingeme Jungtinėje Karalystėje. Siuntos iš Lietuvos buvo išsiųstos liepos 19-ąją, abu gaisrai kilo naktį iš liepos 20 į 21 dieną.

REKLAMA

„Wall Street Journal“ teigimu, šios rusų operacijos tikslas buvo perkelti siuntas su padegamaisiais užtaisais į JAV ir Kanadą skrendančius keleivinius ar krovininius lėktuvus, siekiant juose sukelti gaisrus.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigė, kad atliekamas tarptautinis tyrimas DHL padegamųjų siuntų, vykdant tyrimą yra suimtų žmonių. Daugiau informacijos apie tyrimą viešai nėra skelbiama.