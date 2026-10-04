Naujausia žinia dėl Klaipėdos zoologijos sodo: planuoja panaikinti statusą

„Agentūra įspėjimą dėl leidimo galiojimo panaikinimo pateikė rugsėjo 3 dieną. Leidimas įkurti zoologijos sodą pagal įstatymines nuostatas panaikinamas po 30 dienų nuo įspėjimo priėmimo, t. y. kitos savaitės pradžioje, planuojama data 2026 m. spalio 5 d.“ – atsakyme Eltai nurodė AAA atstovas ryšiams su visuomene Vaidotas Norkus.
Įstaiga neveikia jau kurį laiką – Klaipėdos zoologijos sodo administracija anksčiau pranešė, kad durys lankytojams užveriamos nuo rugsėjo 7 dienos.
Vis dėlto, atvykus į Klaipėdos rajone, Jonušų kaimo apylinkėse, įsikūrusį zoologijos sodą matyti, kad nors pagrindiniai vartai į teritoriją užverti, o pasibeldus jų niekas neatidaro, viduje įrengtuose narvuose dienas tebeleidžia tigrai, paukščiai ir kiti laukiniai gyvūnai.
Kiek anksčiau Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), vykdydamas teismo nutartį, iš Klaipėdos zoologijos sodo paėmė 4 laukinius gyvūnus – liūtą, rausvapilvę kengūrą, auksinį fazaną, kalninę žąsį. Atliekant poėmį rasti ir trys nugaišę gyvūnai – lūšis, banguotoji papūgėlė ir povas.
AAD: laukinių gyvūnų perdavimu turėtų rūpintis pats zoologijos sodas
Kaip Eltai siųstame atsakyme nurodė AAD, dėl likusių gyvūnų likimo bei naujų namų paieškos turės spręsti pats zoologijos sodo šeimininkas – daugiau kaip 25 metus įstaigai vadovaujantis Edvardas Legeckas.
„Departamentas paima ir (ar) konfiskuoja tik tuos gyvūnus, kurių laikytojas neturi teisės laikyti, kurių laikymo sąlygos neatitinka nustatytų reikalavimų arba su kuriais žiauriai elgiamasi. Kiti zoologijos sode esantys gyvūnai yra jų laikytojo nuosavybė“, – atsakyme Eltai nurodė AAD Ryšių su visuomene skyrius.
Tiesa, jeigu Klaipėdos zoologijos sodo statusas būtų panaikintas, gyvūnams nauji šeimininkai turėtų būti rasti per ne daugiau kaip 8 mėnesius.
„Jeigu būtų priimtas sprendimas uždaryti zoologijos sodą ir AAA panaikintų zoologijos sodo leidimą, laukinių gyvūnų perdavimu kitiems laikytojams turėtų pasirūpinti pats zoologijos sodas. Tai turėtų būti padaryta per ne ilgesnį kaip 8 mėnesių laikotarpį“, – teigia departamentas.
Konfiskuotiems gyvūnams nustatė sveikatos sutrikimus
Rugsėjį AAD pareigūnų konfiskuotų gyvūnų sveikatos būklę įvertino ir laikinus namus suteikė Laukinių gyvūnų globos centro (LGGC) specialistai. Gyvūnams buvo atlikti klinikiniai ir kiti tyrimai, suteikta reikalinga būtinoji veterinarinė pagalba.
Kaip tuomet nurodė LGGC, visiems keturiems gyvūnams nustatyti sveikatos sutrikimai.
Kaip pranešta, liūtui nustatytas išsekimas, anemija, kengūrai aptikta galinės kojos trauma, ji buvo vangi. Kalninei žąsiai įtariamas artritas, o auksiniam fazanui nustatytas dešinės kojos neteisingai sugijęs lūžis.
Tiesa, ketvirtadienį Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė, jog iš Klaipėdos zoologijos sodo konfiskuotas liūtas, kuriam suteiktas Irisiuko vardas, pamažu sveiksta – atauginėja kailis, gyvūnui sekasi lengviau atsistoti ant galinių kojų, jam auga svoris.
Pats šio liūto savininkas E. Jegleckas anksčiau atmetė kaltinimus dėl gyvūno nepriežiūros ir teigė, jog gyvūno išvaizdą lemia senas amžius.
Nepašalino anksčiau nustatytų pažeidimų
Kiek anksčiau AAD kreipėsi į AAA dėl Klaipėdos zoologijos sodui išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą panaikinimo, nustačius, kad per metus nebuvo pašalinti nustatyti pažeidimai.
Departamentas pranešė baigęs Klaipėdos zoologijos sodo patikrinimą ir atsakingiems asmenims įteikęs patikrinimo aktą. Jame nurodyta, kad per nustatytą vienerių metų terminą, kol galiojo sprendimas neįleisti lankytojų į zoologijos sodą, įstaiga ne tik nepašalino nustatytų pažeidimų, bet ir nesiėmė privalomų priemonių.
Todėl departamentas perdavė AAA dokumentus ir informaciją, reikalingus sprendimui dėl Klaipėdos zoologijos sodui išduoto leidimo įkurti zoologijos sodą galiojimo panaikinimo ir zoologijos sodo uždarymo priimti.
Dėl nustatytų pažeidimų atsakingiems asmenims gresia administracinė atsakomybė.
ELTA bandė susisiekti su pačiu E. Legecku bei Klaipėdos zoologijos sodo administracija. Gavę atsakymą tekstą papildysime.
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