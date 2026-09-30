Naujas gynybos etapas Lietuvoje: Šiauliuose bus pristatyta integruota NATO oro ir priešraketinė gynyba

Renginio metu bus pristatoma, kaip nuo įprasto oro policijos modelio pereinama prie platesnės oro gynybos sistemos, skirtos atgrasyti ir prireikus apsiginti nuo įvairių oro ir raketų grėsmių.
Pristatyme dalyvaus NATO Sąjungininkų oro pajėgų vadavietės (AIRCOM), Lietuvos kariuomenės ir Lietuvoje dislokuotų sąjungininkų atstovai.
Kaip skelbta, liepos mėnesį Ankaroje vykusiame Aljanso viršūnių susitikime nuspręsta NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse perkvalifikuoti į oro gynybos.
NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse pradėjo vykdyti 2004 metų kovą, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
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