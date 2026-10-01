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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nauja tvarka statybose – bus privalomas dar vienas leidimas

2026-10-01 06:15 / šaltinis: ELTA
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2026-10-01 06:15
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Nuo spalio 1-osios įmonės, atliekančios statybos darbus, kurių metu šalinamas asbestas ar ardomos jo turinčios konstrukcijos, privalės turėti Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) išduotą leidimą. Jo neturint tokių darbų vykdyti nebus galima, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

Statybos (BNS nuotr.)

Nuo spalio 1-osios įmonės, atliekančios statybos darbus, kurių metu šalinamas asbestas ar ardomos jo turinčios konstrukcijos, privalės turėti Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) išduotą leidimą. Jo neturint tokių darbų vykdyti nebus galima, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM).

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Socialinės apsaugos ir darbo viceministrės Aušros Putk teigimu, šiais pokyčiais siekiama ne bausti, o skatinti atsakingą darbdavių požiūrį į darbuotojų sveikatą. 

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„Leidimas reiškia, jog statybos darbus, tokius kaip griovimo, atnaujinimo, rekonstravimo, susijusius su vėžį sukeliančia medžiaga – asbestu – atliekančios įmonės yra įsipareigojusios ir, svarbiausia, tinkamai pasiruošusios saugoti darbuotojų sveikatą, jiems dirbant su šia pavojinga medžiaga. Leidimai išduodami tik pasirengusiems darbdaviams. Tai reiškia, jog jie turi įrodyti, kad jų darbuotojai yra tinkamai apmokyti, o darbo vietose bus taikomos priemonės asbesto poveikiui mažinti“, – pranešime cituojama A. Putk.

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Galės tikrinti darbdavių pasirengimą ir veiklą

Pagal naująją tvarką VDI galės tikrinti darbdavių pasirengimą ir veiklą. Jeigu darbai bus atliekami nesilaikant reikalavimų ar be reikiamo leidimo, inspekcija galės reikalauti juos sustabdyti. Leidimo galiojimas taip pat galės būti sustabdytas arba panaikintas. 

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Leidimui gauti darbdavys turės pateikti VDI nustatytos formos prašymą per „Mano VDI“, o iki 2026 metų pabaigos – ir kitais dokumentų teikimo VDI būdais.

VDI išduodamas leidimas bus nemokamas ir neterminuotas. Jis išduodamas vieną kartą, tačiau įmonės ir toliau turės informuoti VDI apie konkrečius objektus, kuriuose atliekami su asbesto poveikiu susiję darbai. 

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„Turėti šį leidimą aktualu visiems statinių statybos rangovams, kurių darbuotojai atlikdami darbus gali būti veikiami asbesto. Statybos darbų užsakovai, viešųjų pirkimų vykdytojai LIS galės patikrinti, ar įmonė leidimą turi“, – akcentavo viceministrė.

Ministerija pažymi, kad iki rugsėjo pabaigos pradėtus darbus bus galima užbaigti ir neturint leidimo.

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Europos profesinių ligų statistikos duomenimis, asbesto poveikis yra pagrindinė profesinio vėžio priežastis – 78 proc. profesinio vėžio atvejų Europos Sąjungos (ES) valstybėse pripažįstami kaip susiję su asbesto poveikiu. 

Europos Komisijos (EK) užsakytu vertinimu, 97 proc. visų asbesto poveikį patiriančių darbuotojų dirba statybos sektoriuje.

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