Vėl keis tvarką dėl statybų soduose? Štai ką bus galima statyti be leidimo

Parlamentaras siūlo grąžinti iki 2024 m. lapkričio galiojusią tvarką – iki 80 kv. metrų ploto ir 8,5 metro aukščio namui sodo sklype nereikėtų statybą leidžiančio dokumento.
Šiuo metu be tokio leidimo galima statyti gerokai mažesnius – iki 50 kv. metrų ploto ir iki 5 metrų aukščio – sodo namus ir vienbučius gyvenamuosius namus. Didesniems pastatams taikomi papildomi projektavimo ir leidimų reikalavimai.
Sodas – gyvenamoji vieta
„Šiandien sodai jau seniai nebėra vien tik vasaros poilsio vieta.
Daliai žmonių jie tampa gyvenamąja vieta. Todėl kalbėdami apie palyginti nedidelius gyvenamuosius namus turime įvertinti, ar kiekvienu atveju žmogui tikrai būtina pereiti ilgą ir brangiai kainuojantį leidimų gavimo procesą. Siūlome grįžti prie anksčiau galiojusios tvarkos ir sumažinti perteklinę administracinę naštą“, – sako Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas L. Jonauskas.
Jo skaičiavimu, norint pasistatyti didesnį namą, tenka išleisti daugiau kaip 5 tūkst. eurų projektavimo ir leidimų procedūroms, o derinimas trunka nuo 3 iki 12 mėnesių.
Socialdemokrato inicijuojami pakeitimai ypač aktualūs žmonėms, kurie renkasi nedidelį, finansiškai prieinamesnį būstą.
Kartu su Sodininkų bendrijų įstatymo projektu L. Jonauskas užregistravo ir Statybos įstatymo pakeitimus, kuriuo siūloma suderinti statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarką su siūlomais pakeitimais.
Priėmus pakeitimus, nauja tvarka įsigaliotų 2027 m. sausio 1 dieną.