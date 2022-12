Nauja mada: Kalėdas žmonės švenčia sodybose, kainos – pakankamai didelės

Daugiau apie tai „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“.

Anot kaimo turizmo asociacijos vadovės Agnės Vaitkuvienės, švęsti didžiąsias šventes sodybose yra nauja tendencija, tačiau žmonės Kūčias sutikti renkasi namuose su artimaisiais.

„Pradėkime nuo to, kad dvi datos šiais metais yra užimtos, t.y. Kalėdų pirma, antra diena ir Naujieji metai. Mus labai džiugina ta nauja tendencija, kad žmonės Kalėdas pradeda švęsti ne namuose. Jeigu Kūčios, tai taip, namuose, šeimos rate, tačiau Kalėdas stengiasi švęsti didesniame būryje ar tai draugų kompanija, ar giminė susirenka. Natūralu, tam reikia didesnių patalpų ir žmonės nuomojasi sodybas“, – dalinosi mintimis moteris.

A. Vaitkuvienė sako, kad viską lygina su pandeminiu laikotarpiu, per kurį, vienerius metus visiškai nebuvo darbo. Visgi, kaip dabar kaimo turizmo sektoriui sekasi atsistatyti po pandemijos?

REKLAMA

„Pastarieji dveji metai yra iškritę iš mūsų darbo. Vienais metais buvo apribojama keliauti tarp rajonų, tai tais metais visai nedirbom. Kitais metais, žmonės bijojo dėl didelių užsikrėtimo skaičių, tai irgi praktiškai nedirbom.

Stengėmės viską lyginti su prieš pandeminiu laikotarpiu, su 2019 metais. Tuo metu pastebėjom, jau ryškėjo tos tendencijos, kad žmonės ieško, kur atšvęsti tas Kalėdas. Pirmą, antrą Kalėdų dieną, jeigu, pavyzdžiui, prasidėjo nuo antros Kalėdų dienos, visi stengdavosi susirinkti didesnę kompaniją, kur nors išeiti į miestą. Dabar matome net ir pirmą Kalėdų dieną, – mes turime užsakymų, kai šeimos, daugiau giminės, dvidešimt, trisdešimt žmonių susirenka ir nuomojasi kaimo turizmo sodybą“, – sakė ji.

REKLAMA

Moteris priduria, kad nuomos sumos šventiniu laikotarpiu, gali būti prilyginamos rugpjūčio mėnesiui, tačiau žmonės domisi šia paslauga. Ji priduria, kad ne visos užklausos baigiasi rezervacijomis, o vietų dabar galima dar rasti.

„Dažniausiai tai Kalėdų, Naujųjų metų kainos yra tokios pačios, kaip rugpjūčio mėnesio, tai yra intensyvus sezonas ir kaina yra pakankamai didelė. Jeigu lygintume su kitomis dienomis, lapkričio mėnesio, – taip tada sugrįžta kainos į rugpjūčio mėnesio lygį.

REKLAMA

Iš tikrųjų, labai džiugina mus užpildymas gruodžio mėnesio, nes užklausų sulaukiame labai daug. Gruodžio, sausio mėnuo – yra įmonių Kalėdinių vakarėlių švenčių metas ir sulaukiame daug užklausų, tačiau ne visos baigiasi rezervacijomis. Matyti, kad žmonės skaičiuojasi, ieško variantų, ieško skirtingų vietų, ieško skirtingų kainų, galbūt Kalėdiniai biudžetai nėra dideli. Tikrai vietų dar turime. Dabar jau paskutinės minutės pasiūlymų galima surasti tikrai neblogų“, – pasakojo vadovė.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak, A. Vaitkuvienės, didelis dėmesys skirtas elektros, šildymo kainoms ir darbuotojų atlygiui. Vieni samdo darbuotojus, kiti neišgali, todėl dirba patys. Ar visos kaimo turizmo sodybos gali išsilaikyti ir kodėl kai kurios užsidaro?

„Sprendimai buvo priimami, rugsėjo mėnesį. Sėdėjome su sodybų šeimininkais ir svarstėme, ar tokiai elektros kainai, mes esame pajėgūs išsilaikyti, dirbi žiemos sezonu? Tikrai yra nemažai sodybų, kurios pasiskaičiavo ir užsidarė.

REKLAMA

Matot, priklauso nuo to kokia sutartis pasirašyta su tinklais, kokia yra elektros kaina ir kokios yra sąnaudos sodybos išlaikymui. Tikrai nemažai sodybų, kurios anksčiau dirbdavo, ne sezono metu, jos šiemet nedirba, dėl to kad sąnaudos yra tiesiog per didelės, o kaimo turizmas nėra brangus sektorius ir mes negalime gauti tokios kainos, kokią gali gauti kiti sektoriai. Dėl to teko pasiskaičiuoti, daliai teko užsidaryti, daliai sugrįžti prie malkomis kūrenamų pečiukų ar paprastesnių variantų.

REKLAMA

Aišku, kitas klausimas buvo atlyginimai. Labai augo atlyginimai ir pastoviai išlaikyti darbuotojus tampa sudėtinga. Tos sodybos, kurios dirba su renginiais, stengiasi pereiti tik į savaitgalinį darbą, tik tam tikromis dienomis samdo darbuotojus, o tos sodybos, kurios priima ramiam poilsiui poilsiautojus, jau stengiasi patys šeimininkai dirbti“, – kalbėjo A. Vaitkuvienė.