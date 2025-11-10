Name Šilutėje rastas ginklas ir 230 šovinių

 
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Šilutėje rastas ginklas ir 230 šovinių

2025-11-10 08:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 08:06

Namą Šilutėje tvarkęs vyras rado į šaunamąjį ginklą panašų daiktą ir 230 šovinių. 

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Namą Šilutėje tvarkęs vyras rado į šaunamąjį ginklą panašų daiktą ir 230 šovinių. 

0
Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio vakarą, apie 19.15 val., Darbininkų gatvėje, vyras (gim. 1991 m.), tvarkydamas savo namą, rado daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą ir 230 vienetų įvairaus kalibro šovinių. 

Ginklas ir šoviniai paimti. 

Surinkta medžiaga dėl neteisėto disponavimo ginklu ir šaudmenimis.

