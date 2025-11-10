Name Šilutėje rastas ginklas ir 230 šovinių

REKLAMA
Kaip pranešė Policijos departamentas, sekmadienio vakarą, apie 19.15 val., Darbininkų gatvėje, vyras (gim. 1991 m.), tvarkydamas savo namą, rado daiktą, panašų į šaunamąjį ginklą ir 230 vienetų įvairaus kalibro šovinių.
Ginklas ir šoviniai paimti.
Surinkta medžiaga dėl neteisėto disponavimo ginklu ir šaudmenimis.
