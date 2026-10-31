Naktinės gaudynės Vilniuje – policija automobilį stabdė šūviais

Skelbiama, kad apie 3.50 val. Konstitucijos prospekte policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis „VW Passat“.
S. Batoro gatvėje persekiojimo metu pareigūnas, gimęs 1974 m., iš tarnybinio ginklo „Glock 19“ iššovė tris šūvius į nestojusį automobilį.
Nestojęs automobilis buvo sustabdytas Vilniuje, S. Batoro – Pergalės g. sankryžoje. Automobilį vairavo vyras (gim. 2002 m.), o kartu važiavo dar trys keleiviai – 1987 m. ir 1999 m. gimę vyrai bei 1987 m. gimusi moteris.
Automobilyje rastos tabletės. Įtariama, kad tai narkotinės medžiagos.
Įvykio metu žmonės nesužaloti. Persekiojant nestojusį automobilį buvo apgadinti trys policijos tarnybiniai automobiliai – du „VW Transporter“ ir „BMW 530D“.
Dėl įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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